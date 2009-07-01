Патриарх Кирилл в конце сентября посетит Беларусь
13:57, 01 июля 2009Православие
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Визит запланирован на 25-28 сентября
Визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Республику Беларусь запланирован на 25-28 сентября. Об этом сообщает официальний сайт Русской Православной Церкви.
Члены Священного Синода Белорусской Православной Церкви 29 июня обсудили вопросы, которые касаются подготовки первого патриаршего визита в Беларусь.
По данным источника, Предстоятель посетит Минскую, Полоцкую и Витебскую епархии Белорусского Экзархата.
Заседание Синода проходило в Минском епархиальном управлении Белорусской Православной Церкви.
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