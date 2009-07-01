Патриарх Кирилл в конце сентября посетит Беларусь

Визит запланирован на 25-28 сентября

Визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Республику Беларусь запланирован на 25-28 сентября. Об этом сообщает официальний сайт Русской Православной Церкви. Члены Священного Синода Белорусской Православной Церкви 29 июня обсудили вопросы, которые касаются подготовки первого патриаршего визита в Беларусь. По данным источника, Предстоятель посетит Минскую, Полоцкую и Витебскую епархии Белорусского Экзархата. Заседание Синода проходило в Минском епархиальном управлении Белорусской Православной Церкви.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter