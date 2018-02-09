Капелланы-волонтеры Винницкой епархии УПЦ доставили гуманитарную помощь в зону АТО

Священники Винницкой епархии УПЦ, которые являются капелланами-волонтерами, 8 февраля вернулись из очередной поездки на Донбасс.

Как рассказал протоиерей Анатолий Кузнецов, вместе с протоиереем Василием Августиновым они доставили на восток очередную партию гуманитарной помощи от духовенства и верующих Винницкой епархии, а также от отдельных благотворителей, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Прежде всего винничане посетили земляков в с. Покровское, передали им передачи от родных и пообщались с бойцами. Затем посетили своих давних знакомых из команды «Эвакуация 200». Это подразделение, расположенное в с. Горняк, занимается доставкой на дом тел погибших воинов. Сюда привезли продукты, мужское белье, средства гигиены, а также пять наборов ключей для ремонта автомобилей, которые передали митрополит Симеон и винницкие предприниматели.

Священники посетили и местное подразделение Гражданско-военного сотрудничества и оставили много вещей и продуктов для дальнейшей раздачи офицерами мирному населению в «серой зоне». Подразделения поддерживают давние дружеские отношения с винницкими священниками-волонтерами и во время каждой поездки оказывают помощь в доставке груза в места, где он нужен больше всего.

Отец Анатолий рассказал, что каждый раз, бывая в зоне АТО, он пытается посетить бойцов в Песках, расположенное в непосредственной близости к Донецку. На этот раз удалось передать им помимо другой помощи, домашние вареники, сделанные детьми и их родителями и воспитателями из детских учебных заведений сел Михайловка и Гуменное Винницкого района, в которых служит отец Анатолий.

Недалеко от с. Пески, на дороге, есть крест, установленный в честь погибших танкистов. Здесь священники вознесли заупокойную молитву за всех погибших на Донбассе украинских воинов. После этого заехали еще в Верхньоторецкое, а также передали часть своего груза для земляков из в/ч 3008 Национальной гвардии, которых встретили на одном из блокпостов.

Традиционно, помимо помощи военным, винницкие священники передали часть продуктов и сладости инвалидам и старикам, которые находятся в Доме милосердия в с. Новомихайловка.