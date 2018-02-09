В Александро-Невской лавре отметили 100-летие основания братства и вспомнили подвиг новомучеников

В Александро-Невской лавре Санкт-Петербурга с 1 по 6 февраля прошли праздничные мероприятия, посвященные 100-летию основания Александро-Невского братства.

Празднования начались в день памяти священномученика Петра Скипетрова, который стал днем основания братства, сообщает mitropolia.spb.ru.

Приветствуя участников вечера, собравшихся в Святодуховском центре, председатель правления братства, наместник лавры епископ Кронштадтский Назарий сказал: «Сто лет ― важная дата. Братство образовалось в 1918 году само собой, по обстоятельствам ― в день убийства отца Петра, когда сотни людей сбежались в лавру, чтобы защитить святыню от безбожной власти. Братство возникло не на пустом месте: и до 1917 года в городе, в том числе при лавре, действовали кружки по изучению Священного Писания, православного богослужения»

Владыка открыл фотовыставку, посвященную 100-летию братства, в зале духовно-просветительского центра, и представил Елену Антонову, супругу потомка протоиерея Петра Скипетрова ― руководителя оркестра Владимирской областной филармонии Анатолия Антонова.

Она рассказала о работе над книгой «Петр Скипетров: крестный путь священномученика», вышедшей во Владимире. Материалы собирались в течение десяти лет.

Далее была представлена книга историка Михаила Шкаровского «Сто лет Александро-Невского братства: история и современность». Автор отметил, что монастырь просуществовал до 1933 года: его хотели закрыть первым, а закрыли последним благодаря мужеству людей, не давших это сделать в 1918 году. После похорон отца Петра и крестного хода будущие члены братства собрались в лавре и клялись на мощах святого Александра Невского не допустить осквернения святыни.

«Молодые одухотворенные иеромонахи создали уникальную организацию, ― сказал историк. ― Митрополит Петроградский Вениамин (Казанский) предоставил братчикам свою Крестовую церковь в здании епархиального управления. В 20-е все братства были разгромлены, кроме Александро-Невского. Оно отчасти возродилось после войны в Средней Азии вокруг единственного выжившего руководителя ― епископа Гурия (Егорова), впоследствии митрополита Ленинградского.

Владыка Назарий добавил, что нынешние торжества соединяют новое и старое братство: так, иконы новомучеников ― небесных покровителей братства ― участвовали в крестном ходе, который был совершен 1 февраля.

«Мы ждем от всех, кто что-то услышит о братстве, новых сведений: и в Санкт-Петербурге, и в местах, куда были высланы братчики. В некоторых епархиях собирают документы для канонизации мучеников, у нас идет работа над общей иконой членов братства, прославленных в лике святых, и мы оставили место для новых святых, которые будут канонизированы», ― сказал владыка.

Александро-Невское братство ― объединение мирян и священнослужителей. Его послереволюционная история завершилась в 1932 году, когда коллегия ОГПУ вынесла подсудимым приговоры ― от лишения права проживания в Ленинграде и Ленобласти на три года до десяти лет лагерей. Почти все руководители братства погибли в 1936-1938 годах. В 2008 году братство было воссоздано как межрегиональная организация. Большое внимание в ее деятельности уделяется сохранению памяти о подвиге новомучеников.