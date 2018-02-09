Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион выразил поддержку УПЦ "перед лицом новых испытаний"

Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион направил приветствие Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию и участникам богослужений и международной научной конференции по случаю 100-летия мученической кончины священномученика Владимира (Богоявленского).

Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви выразил молитвенное сопережевание участникам торжественного прославления памяти нового священномученика Владимира и пожелал духовенству Украинской Православной Церкви "достойно отвечать на вызовы нашего времени", сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Иерархи Русской Зарубежной Церкви, прославляя святителя Владимира и множество других новомучеников Церкви Русской в 1981 году, чувствовали священную обязанность проявить свое покаяние и свою любовь к народам Отечества нашего через канонизацию и усердные молитвы к мученикам и исповедникам ХХ века.

Этот исторический шаг моих предшественников совершался со страхом Божиим и надеждой, что прославление утешит гонимых, укрепит паству в благочестии и, по молитвам новых святых, изольет милость Господню на Матерь-Церковь и Родину», - высказался в своем обращении митрополит Иларион.

Также Первоиерарх РЗЦ выразил поддержку духовенству и верующим УПЦ, которые сегодня сталкиваются с новыми испытаниями своей веры.

«Ныне, находясь перед лицом новых испытаний, мы снова обращаемся к подвигу митрополита Владимира и последовавших его примеру, погружаемся в новейший период церковной истории, чтобы найти в себе силы мужественно отвечать на вызовы нашего времени, в сложных условиях достойно делать и нести дело Божие.

В нынешний день памяти священномученика Владимира молитвенно желаю всем участникам богослужений и мероприятий, пасомым Украинской Православной Церкви и рассеянной нашей пастве, вдумываясь в эту человеческую личность, благоговейно молясь ему и другим новомученикам, удостоиться обновления внутренних сил, укрепления в вере, многих милостей и благословений Божиих для достойного несения своего звания, своих обязанностей и своего жизненного креста», - выразил митрополит Иларион свою поддержку Украинской Православной Церкви.