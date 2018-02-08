Предстоятель УПЦ посетит Одесскую епархию по случаю празднования 180-летия Преображенского собора Болграда

Блаженнейший Митрополит Онуфрий 8 февраля встретился с митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом для обсуждения предстоящего визита Предстоятеля Украинской Православной Церкви в Одесскую епархию в рамках празднования 1030-летия Крещения Руси и 180-летия Преображенского собора г. Болграда и Одесской духовной семинарии.

Встреча состоялась в резиденции Предстоятеля УПЦ в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на eparhiya.od.ua.

Блаженнейший Владыка поздравил митрополита Агафангела с тезоименитством, подчеркнув, что в этом году правящий архиерей Одесской епархии отмечает и знаменательный юбилей – 80-летие со дня рождения.

Предстоятель УПЦ отметил: «Вы, Владыка, всю свою жизнь посвятили Богу, построили много храмов и монастырей и всегда умели принимать важные и ответственные решения, которые требовали и мудрости, и мужества. В нелегкие времена, когда многие боялись, Вы открыто и решительно выступали за единство и чистоту Православия, защищая народ Божий”.

За труды на благо Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий вручил архиерею знак Награды Предстоятеля Украинской Православной Церкви “За церковные заслуги”.

Митрополит Агафангел поблагодарил Блаженнейшего Онуфрия, подчеркнув, что "эта высокая награда стала неожиданностью", ведь владыка прибыл, чтобы согласовать сроки и детали Первосвятительского визита в Одесскую епархию, для того, чтобы Предстоятель УПЦ возглавил торжества по случаю 180-летия Спасо-Преображенского Болградского собора, а также по случаю юбилея Одесской духовной семинарии.

Митрополит Агафангел также пригласил Блаженнейшего посетить южные города Одесской области, где "верующие, представляющие много национальностей и народностей, живут много веков в мире и согласии и ждут своего Первосвятителя".

Управляющий Одесской епархией отметил, что на праздник прибудут и представители Поместных Церквей, и выразил надежду на то, что предстоящие торжества пройдут благообразно и по чину, став выдающимся историческим событием не только для нашей страны, но и для всего православного мира.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий ответил, что с радостью принимает приглашение Владыки Агафангела и посетит Одессу, где совершит богослужение в Свято-Успенском и Свято-Иверском Одесских мужских монастырях, посетит с Первосвятительским визитом города Измаил и Болград, где возглавит чин Великого освящения Спасо-Преображенского собора, восстановленного после трагического пожара 2012 года.