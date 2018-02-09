В Могилеве православные прошли крестным ходом к месту расстрела верующих и священников в 20-х и 30-х годах
В праздник Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, 4 февраля, архиепископ Могилевский и Мстиславский Софроний совершил Божественную Литургию в храме Царственных страстотерпцев, всех новомучеников и исповедников Церкви Русской в городе Могилеве.
После богослужения был совершен Крестный ход с иконой Царственных страстотерпцев к месту, где в Могилеве расстреливали людей во время кровавых репрессий в 20-х и 30-х годах XX века. Здесь архиепископ Софроний произнес проповедь, а затем была отслужена панихида о «всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших», сообщается на сайте Могилевской и Мстиславской епархии БПЦ.
Место, где советская власть расстреливала репрессированных – «Конские могилки» - издавна являлось скотомогильником. При Советской власти в пригороде Могилева был образован колхоз, и скотомогильник обнесли высоким забором. По ночам за этот забор заезжали машины, слышались приглушенные голоса, несколько выстрелов, и машины уезжали, - так в скотомогильнике тайно расстреливали людей.
Первыми в эту землю в начале 20-х годов легли отец Николай, настоятель ближайшей церкви и несколько ксендзов. Потом скотомогильник пополнялся все активнее — и верующими, и атеистами, и гражданскими, и военными. Пока известны фамилии лишь пяти жертв, погибших в «Конских могилках».
В прошлом году на могильнике был установлен освященный Православной Церковью шестиметровый крест.