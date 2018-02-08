В Хельсинки прошли ХII Международные образовательные Сретенские чтения

В Финляндии, с 3–5 февраля прошли ХII Международные образовательные Сретенские чтения на тему: "Правило веры и образ кротости. Историческая роль и духовный подвиг святительского служения".

Праздничные богослужения начались 3 февраля всенощным бдением в Покровском храме Хельсинки. На следующий день, 4 февраля, в кафедральном Успенском соборе, божественную литургию совершили глава Финляндской Православной церкви Лев архиепископ Хельсинкский и всея Финляндии и епископ Серафим, сообщает "Благовест".

В этот же день в Российском центре науки и культуры в Хельсинки начались Сретенские чтения. Владыка Серафим открыл конференцию докладом «Митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим (Ротов). Жизнь в борьбе за достоинство Церкви», в котором рассмотрел служение владыки Никодима в тяжелейшее время хрущевских гонений.

На чтениях выступили 20 ученых, богословов, дипломатов из разных стран мира. Для удобства слушателей тексты были заранее переведены на русский и финский языки, а последующая дискуссия осуществлялась при помощи перевода.