В Хельсинки прошли ХII Международные образовательные Сретенские чтения

23:13, 08 февраля 2018
Православие
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/ blagovest.fi

Праздничные богослужения начались 3 февраля всенощным бдением в Покровском храме Хельсинки. На следующий день, 4 февраля, в кафедральном Успенском соборе, божественную литургию совершили глава Финляндской Православной церкви Лев архиепископ Хельсинкский и всея Финляндии и епископ Серафим, сообщает "Благовест".

Успенский собор в Хельсинки / blagovest.fi

В этот же день в Российском центре науки и культуры в Хельсинки начались Сретенские чтения. Владыка Серафим открыл конференцию докладом «Митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим (Ротов). Жизнь в борьбе за достоинство Церкви», в котором рассмотрел служение владыки Никодима в тяжелейшее время хрущевских гонений.

На чтениях выступили 20 ученых, богословов, дипломатов из разных стран мира. Для удобства слушателей тексты были заранее переведены на русский и финский языки, а последующая дискуссия осуществлялась при помощи перевода. 

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