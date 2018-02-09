Иерарх Иерусалимской Православной Церкви прокомментировал решение муниципалитета обложить налогом имущество христианских церквей

Архиепископ Севастийский Феодосий (Аталлах Ханна), иерарх Иерусалимской Православной Церкви, прокомментировал в интервью изданию «Times of Israel» недавнее решение муниципалитета Иерусалима о налогообложении имущества христианских церквей, присутствующих в городе.

Как сообщает "Седмица", иерарх арабского происхождения сказал: «Израиль не имеет права вмешиваться в церковные дела. Эта инициатива направлена на то, чтобы «опустошить» Иерусалим, лишив его христианских институтов. В настоящее время Иерусалим является объектом «большого заговора».

Церкви были в Иерусалиме до того, как был создан Израиль, и они всегда были освобождены от уплаты налогов, особенно под управлением Иордании и по британскому мандату. Отныне оккупационные власти (Израиль) пытаются изменить эту реальность, потому что они хотят расширить свой контроль над Иерусалимом и ослабить и маргинализировать присутствие в городе христиан в частности, а также арабов и мусульман в целом.

Мы не согласимся с этими несправедливыми и подозрительными решениями. Мы не будем сотрудничать с этим израильским решением, и мы не поддадимся израильскому давлению и шантажу».

Город Иерусалим имеет лишь незначительные налоговые поступления, так как большая часть населения города не облагается налогом – это треть населения, состоящая из палестинских арабов, и еще треть – ультра-ортодоксальные евреи. Именно по этой причине город надеется заполучить в свой бюджет налоговые поступления с земельных владений христианских общин, а также собственности ООН. Муниципалитет Иерусалима считает, что соглашения об освобождении от налоговых выплат, заключенные между Государством Израиль и христианскими общинами, не затрагивают и не связывают муниципалитет города.