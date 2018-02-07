Митрополит Онуфрий открыл Международную конференцию, посвященную святым мученикам ХХ века

В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре 7 февраля начала свою работу международная научная конференция «Киевский митрополит священномученик Владимир (Богоявленский) и начало гонений на Православную Церковь в ХХ веке», посвященная 100-летию со дня смерти первого новомученика в архиерейском сане — священномученика Владимира(Богоявленского).

Как сообщает Центр информации УПЦ, на открытии конференции Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий отметил, что Проведение форума послужит важным толчком для возрождения почитания новомучеников и исповедников.

«Ни одна поместная Церковь мира не имеет такого огромного количества святых мучеников и исповедников, как наша. Наша святая земля, каждый город и даже село за 70 лет тотального богоборчества, были залиты невинной кровью тысяч христианских мучеников, которые своим подвигом засвидетельствовали перед всем миром торжество и силу веры Христовой.

Глубоко символично, что этот день – день христианского мученичества и исповедничества, судился впервые именно нашему древнему Киеву - этому новому Иерусалиму, откуда некогда огонь веры разнесся по всей Руси.

В 1918 году Киев стал новой купелью Крещения, только уже не водой, а кровью. Священномученик Владимир стал первым в сонме святых новомучеников и исповедников Христовых ХХ века, от богоборческой власти убиенных.

Исповедники своим подвигом утвердили веру, и стояли в вере вплоть до смерти, что не позволило вратам ада одолеть Церковь Христову. Осознание этого обязывает всех нас помнить, чтить и хранить переданную нам святую Православную веру.

К сожалению, их подвиг и наследие еще не до конца изучены, но надеемся, что в годовщину трагической смерти святого мученика Владимира и начала гонений на Церковь, мы попробуем приобщиться к великому наследию наших святых новомучеников, возложив к их могилам венок покаяния и любви», - сказал Блаженнейший.

Более 40 ученых из одиннадцати стран мира принимают участие в международной конференции, которая продлится два дня.

Организаторы форума: Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, Международный институт афонской наследия.