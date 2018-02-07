Тысячи верующих УПЦ изменили фотографию профиля в Фейсбуке с помощью рамки "УПЦ – это я!"

Менее чем за сутки почти две тысячи пользователей сети Фейсбук, которые идентифицируют себя верующими Украинской Православной Церкви, поддержали идею размещения рамки «УПЦ – это я!» на фоне силуэта Киево-Печерской лавры в фото своего профиля.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел со ссылкой на Центр информации УПЦ, рамку размещают как верующие миряне, так и духовенство и епископат Украинской Православной Церкви. Среди которых архиепископ Обуховский Иона (Черепанов) и другие.

Фото своего профиля обновляют верующие из-за рубежа и священники православных церквей, сообщая таким образом о своей поддержке Украинской Православной Церкви.

Верующие УПЦ оставляют комментарии, в которых благодарят за возможность публично заявить о своей принадлежности к канонической Церкви и отстоять свои взгляды в случаях возможных дискуссий в сети интернет.

В то же время обновил фото профиля рамкой «УПЦ – это я», созданной Центром информации УПЦ, пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря.

Впрочем, в комментариях представителя УПЦ КП в очередной раз обвинили в захвате и присвоении чужого.

«УПЦ КП уже даже рамку копирует, как Китай копирует оригинальный iPhone, в Apple, но внутри множество неожиданностей, и неисправностей», – написал Александр Максимец.

«Что показательно, даже рамки пытаются “отжать”, не то что храмы... Такая натура! :)», – пишут пользователи сети Фейсбук. Другие замечают: «Заря хочет принадлежать к канонической Церкви хоть таким образом».

Как сообщалось ранее, Центр информации УПЦ создал рамку с хештегом # УПЦ_це_я, #I_am_UOC для фото профиля в сети Фейсбук, которую может установить у себя каждый желающий, кто поддерживает Украинскую Православную Церковь.