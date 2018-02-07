Представители Украинской Православной Церкви приняли участие во встрече с послами стран "Большой семерки"

В Доме митрополита Национального заповедника «София Киевская» 6 февраля состоялась встреча представителей Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) с послами и представителями посольств стран «Большой семерки». Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт ОВЦС.

Среди высокопоставленных руководителей иностранных дипломатических миссий присутствовали посол Канады Роман Ващук, посол Японии Сумме Шигеки, посол Великобритании Джудит Гоф, посол США Мари Йованович, глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюґ Мингарелли, посол Германии Эрнст Райхель, посол Италии Давиде Ла Чечилия и заместитель председателя дипломатической миссии Франции Кристоф Ле Риголер.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия во встрече приняли участие заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич и сотрудник Отдела протоиерей Виталий Полищук.

В ходе встречи были обсуждены вопросы свободы вероисповедания и государственно-конфессиональных отношений в международном измерении. Также речь шла об участии религиозного сообщества Украины в процессе реформ и преодоления коррупции в нашем государстве.

Во время встречи Посол Канады в Украине Роман Ващук отметил, что одной из задач современной дипломатии является активная поддержка процесса национального примирения и диалога и необходимость строить мосты между людьми.

Продолжая эту тему, протоиерей Николай Данилевич в своем выступлении отметил, что подобные задачи относятся и к компетенции Церкви. Сегодня только религиозные структуры в целом и Украинская Православная Церковь в частности, как самая большая религиозная община страны, сохранили возможность для национального диалога. В данный исторический момент чрезвычайно важно строить мосты, а не разрушать их. Свидетельством и подтверждением такой диалогичности Церкви является обмен пленными, который состоялся в конце прошлого года при активном участии УПЦ.

Вместе с тем, представитель ОВЦС заявил: «Мы обеспокоены ростом радикализма в религиозной сфере нашей страны. В последние дни в Киеве радикалы демонтировали поклонный крест на месте разрушенного большевиками храма. Во Львове радикалы подожгли храм нашей Церкви». По мнению священника, за этими событиями могут стоять определенные силы, которые пытаются использовать церковный фактор в политической борьбе. Также есть основания полагать, что с помощью информационных скандалов, регулярность которых стала особенно явной с начала 2018 года, осуществляется попытка разрушить этот мост для диалога и скомпрометировать Церковь.

Обращаясь к послам стран «Большой семерки», протоиерей Николай Данилевич попросил донести эту озабоченность и видение ситуации в столицы стран, которые они представляют, и подчеркнул, что любые реформы имеют успех только тогда, когда в обществе царит мир и стабильность.