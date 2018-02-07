Поджигателей Десятинного монастыря отпустили на поруки: Церковь не хочет никого преследовать - Глава Юридического отдела УПЦ

Апелляционный суд Киева отпустил под личное поручительство народных депутатов поджигателей Десятинного монастыря Александра Горбаня и Алексея Шемотюка. Такие решения судьи вынесли 5 февраля.

Председатель Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов в комментарии Информационно-просветительскому отделу объяснил, что будет происходить дальше и ответил на некоторые манипуляции в отношении этого дела.

По мнению председателя Юридического отдела, мера пресечения — два месяца пребывания в СИЗО — была достаточно жестокой и Церковь одобрительно относится к смягчению этого решения. «В данном случае Церковь и прихожане Десятинного храма проявляют милосердие к этим людям и относятся к ним, как к тем, кто оступились. При избрании меры пресечения в районном суде они выражали слова раскаяния и говорили о том, что жалеют о своем поступке. В связи с этим братья обратились к судье Апелляционного суда Киева с просьбой взять их на поруки».

При этом в СМИ формируется образ Церкви, как врага, учреждения, которое жаждет мести или жестокого наказания. Это абсолютно не соответствует действительности, отмечает священник.

«Церковь не хочет никого преследовать, она даже не является стороной в уголовном производстве, религиозную общину не признавали потерпевшей. Этих мужчин отпустили на поруки, о чем просили и братья храма, — пояснил он. — На данный момент идет следствие, после чего суд будет определять меру наказания, согласно закону Украины».

Протоиерей Александр отметил, что ввиду того, что в течение последнего года было очень много попыток поджечь и собственно поджогов храмов УПЦ, то, что удалось обнаружить правонарушителей непосредственно на месте преступления, является положительным моментом.

Напомним, на днях, ночью 3 февраля, во Львове неизвестные подожгли храм Украинской Православной Церкви.

«Очевидно, что парни совершили преступление, за которое предусмотрено уголовное наказание», — подчеркнул глава юридического отдела.

Представители некоторых политических и радикальных группировок пытаются навязать общественности мнение, что данный поджог на самом деле был лишь «перфомансом», «арт-мероприятием», выражением определенной позиции двух архитекторов — но это не так.

«Они не просто повредили имущество, а совершили покушение на святыню, а эти действия являются общественно опасными. Их можно квалифицировать, как вандализм. Многие верующие люди возмущены таким отношение к их храму, неуважением к своей вере и святыне. Их поступок может стать негативным примером, своеобразным призывом к действию — это опасно для всего общества», — подчеркнул священник.

«Эти мужчины ночью вылезли на крышу храма, который пытались поджечь. Не важно каменное сооружение или не каменное, какие там были двери и т.д. Очевидно, что у них был определенный умысел. То, что храм не загорелся, не по их доброй воле произошло. Их задержали непосредственно на месте преступления во время его совершения. Безусловно, нужно, чтобы произошло следствие, были установлены все обстоятельства их действий. Если это перфоманс, зачем им тогда были 5-ти канистр с легковоспламеняющимся веществом?», — рассказал председатель Юридического отдела.

Что же касается собственно претензий поджигателей и их сторонников о незаконности нахождения часовни УПЦ возле остатков первого каменного храма Руси, то юрист отвергает их и призывает решать все споры в правовом поле.

«Нельзя высказывать свою гражданскую позицию в общественно опасный способ. Если я считаю, что какое-то здание незаконно, то я должен ее поджечь? Тем более, на сегодняшний день право собственности на эту часовню зарегистрировано за религиозной общиной УПЦ. Соответствующая запись есть в Едином реестре прав на недвижимое имущество».

На самом деле в связи с этим делом сегодня очень много манипуляций.

«На основании чего политические деятели, журналисты, которые говорят о незаконности решения суда, незаконности регистрации права собственности и т.д., делают такие выводы? Никаких фактов не приводится, звучат мнения отдельных людей, их предположения. Существует решении суда, вступившее в законную силу. Если кто-то считает, что это незаконно, то может в правовой способ это обжаловать. В правовом государстве нужно доказывать свою позицию правовым способом», — напоминает протоиерей Александр Бахов.