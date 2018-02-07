В Киево-Печерской лавре сегодня состоится открытие международной конференции о гонениях на Церковь в ХХ веке

Более 40 ученых из 11 стран мира примут участие в Международной конференции «Киевский митрополит священномученик Владимир (Богоявленский) и начало гонений на Православную Церковь в ХХ веке». Форум откроется в среду, 7 февраля, в Киево-Печерской лавре и продлится два дня, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Проводится по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

С докладами выступят богословы и историки из Украины, Белоруси, Польши, России, Молдовы, Румынии, Чехии, Сербии, Франции, Великобритании и США. Будут представлены и рассмотрены новые сведения на основе архивных источников о жизни и мученической смерти киевского митрополита сщмч. Владимира (Богоявленского), а также факты истории гонений против Церкви и репрессий духовенства в СССР.

По словам организаторов, задачи конференции – изучение наследия и мученического подвига священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого; поиск, обобщение и систематизация свидетельств и источников по истории гонений на Православную Церковь и репрессий против православного духовенства в советское время; реабилитация и увековечение памяти жертв репрессий; осмысление исповеднического пути Православной Церкви в годы богоборческих гонений; возрождение наследия и почитание памяти святых новомучеников и исповедников Православной Церкви ХХ века.

Открытие приурочено 100-летию со дня кончины первого новомученика в архиерейском сане – священномученика Владимира (Богоявленского).

В 11.30 в палате Трапезной церкви состоится открытие тематической фотовыставки. Пленарное заседание начнется в 15.00.