Протоиерей Георгий Коваленко: «Это кафедральный собор будущего» (Фото)

О том, каким будет кафедральный собор в Киеве, корреспонденту УНИАН рассказал пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ протоиерей Георгий КОВАЛЕНКО.

На каком этапе сейчас строительство собора?

- На сегодняшний день собраны все необходимые документы, есть проект, есть разрешение на начало подготовительных работ, и фактически мы заканчиваем оформление окончательного разрешения на проведение строительных работ. Собор будет возведен неподалеку от станции метро "Лыбедская" в Киеве, по адресу Железнодорожное шоссе, 3.

Это очень большое строительство, на которое, думаю, пойдет не менее десяти лет. Мы строим не просто храм, не просто кафедральный собор (кстати, возводится он на месте прежних владений Успенской Киево-Печерской лавры), мы также строим большой духовно-просветительский центр. Это фактически кафедральный собор будущего.

- Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.

- Кафедральный собор будет иметь большой зал, конференц-зал, помещение для проведения концертов и фестивалей на тысячу мест. При соборе планируется гимназия, несколько музеев, студии для телевизионных и других медиа проектов. Вокруг собора будут располагаться помещения синодальных отделов Украинской Православной Церкви. То есть координация социальных, просветительских, миссионерских - всех проектов Украинской Православной Церкви будет проводиться из этого духовно-просветительского центра.

- Существуют ли аналоги подобным храмам?

- В чем-то мы ориентировались на Храм Христа Спасителя, но мы пошли дальше. Потому что планируем создать более разветвленную духовно-просветительскую инфраструктуру. Есть возможность совместить величественный собор на несколько тысяч человек, которые могли бы там молиться, с мощным духовно-просветительским центром.

- На месте будущего собора построен деревянный храм.

- Да, сегодня в этом храме уже совершается молитва, его настоятелем является епископ Переяслав-Хмельницкий Александр. Настоятель будущего кафедрального собора - Митрополит Владимир, я являюсь председателем приходского совета и ключником собора.

- Каким образом планируется финансирование строительства?

- Сегодня у нас нет генерального инвестора, и наверно, это хорошо, так как в настоящее время средства на строительство собора собираем всей Церковью. Уже приобщились к сбору средств приходы города Киева, епархии Украинской Православной Церкви, некоторые монастыри. То есть мы собираем средства всей церковной общиной. Когда строительство начнется, думаю, что мы будем более активно проводить информационную программу, чтобы приобщить к строительству этого храма более широкие возможности.

- Уже известна окончательная сумма, в которую обойдется строительство кафедрального собора?

- В связи с существующими в финансовой, промышленной и строительной сферах проблемами, любая цифра, которую мы сегодня назовем, будет нереальной. У нас, конечно, определен финансовый план, однако об окончательной сумме говорить сейчас рано.

- Имеет ли государство отношение к строительству собора?

- На сегодня государство в этом проекте никакого участия не принимает. Это проект сугубо церковный. Но мы постоянно обращаемся по тем или иным вопросам за помощью к местной киевской власти. Это касается оформления документов, прохождения тех или иных комиссий. Вообще-то я считаю, что сегодня государство находится в таком состоянии, что само нуждается в помощи. Государство должно заниматься в первую очередь теми сферами, которые нуждаются в привлечении бюджетных средств: здравоохранение, содержание пожилых людей, детей-сирот. Церковь же должна строиться народом. И каждый, кто чувствует потребность и желает приобщиться к строительству этого храма, должен это сделать.

- В печати появились сообщения о том, что Патриарх Кирилл во время своего визита в Украину посетит место, где будет стоять собор.

- Да, мы готовим визит Святейшего Патриарха к месту сооружения Собора, и мы ему предоставим проект. Это будет еще одно благословение нам на то, чтобы мы довели это строительство до завершения. Об этом мы молимся.

Записал Николай КУЛИШ