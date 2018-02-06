В Десятинный монастырь прибыла десница великомученика Георгия Победоносца со Святой Горы Афон
13:44, 06 февраля 2018Православие
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В Десятинный монастырь прибыла десница Георгия Победоносца / desyatynniy.org
Сегодня, 6 февраля, в Десятинный монастырь УПЦ в честь Рождества Пресвятой Богородицы со Святой горы Афон по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия прибыла десница великомученика Георгия Победоносца. Об этом сообщается на сайте обители.
Святые мощи будут находиться в обители до начала Великого поста.
Каждый день возле святыни будут совершаться молебны с акафистами о мире в Украине.
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