В Десятинный монастырь прибыла десница великомученика Георгия Победоносца со Святой Горы Афон

Сегодня, 6 февраля, в Десятинный монастырь УПЦ в честь Рождества Пресвятой Богородицы со Святой горы Афон по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия прибыла десница великомученика Георгия Победоносца. Об этом сообщается на сайте обители.

Святые мощи будут находиться в обители до начала Великого поста.

Каждый день возле святыни будут совершаться молебны с акафистами о мире в Украине.