Продолжается сбор средств для лечения 5-летнего Ильи Козаченко - "Надеюсь и верю"

Илья Козаченко продолжает лечение и нуждается в Вашей поддержке. Ранее, благодаря помощи и поддержке неравнодушных людей, мальчик получил необходимые препараты, за которые очень благодарна его мама.

Как сообщили "УНИАН-Религии" в БФ "Надеюсь и верю", Илье очень нравится все ремонтировать и строить. Однажды, когда Илюша был дома в перерыве между блоками второго протокола, мама зашла в комнату и увидела, что дверцы тумбочки раскручены. Маленький помощник все починил. Мама, увидев такое увлечение сына, купила ему набор инструментов и настоящую строительную каску. Теперь в доме все будет отремонтировано.

На прошлой неделе мальчик заступил на третий протокол. После «химии» у Ильи упали показатели крови. Ребенок отказывался от приема пищи, ослабел. На фоне сниженного иммунитета обострилась грибковая инфекция. У Ильи образовались ранки во рту. Чтобы не допустить распространения грибковой инфекции, мальчику назначен противогрибковый препарат «Ноксафил». Открыт сбор средств для приобретения 1 флакона препарата.

Сумма очень большая для мамы Ильи, самостоятельно ей сложно справиться с текущими расходами, а сына лечить нужно. Илья – единственный и долгожданный ребенок, его воспитывает одна мама. Помощи ей ждать неоткуда. Мальчик лечится с прошлого года, все сбережения этой маленькой семьи уже давно исчерпаны. Пожалуйста, помогите вылечить Илью!

О том, как помочь Илье Козаченко – читайте на сайте БФ "Надеюсь и верю".