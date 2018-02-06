В Мукачево священник УПЦ духовно опекает вдов и родных военнослужащих, погибших в зоне АТО

В воскресенье, 4 февраля, по благослоению архиепископа Феодора председатель епархиального Военного отдела протоиерей Игорь Билак встретился с женами погибших воинов в зоне АТО. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

В начале встречи священник отслужил панихиду по военными, которые положили свою жизнь ради мира.

После этого в храме в честь великомученика Георгия Победоносца, действующего на территории Воинской части Мукачева, отец Игорь поговорил с вдовами и родными погибших военнослужащих на темы, которые их волновали.

Кроме того, обсудили возможные пути помощи и дальнейшей поддержки их семей со стороны Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви.