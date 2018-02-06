Вышла книга о христианском браке и поводах к разводу - серия "Священный Собор 1917-1918 гг."

В научно-популярной серии «Священный Собор 1917-1918 гг.» вышла первая тематическая книга – «О христианском браке, сохранении семьи и поводах к разводу». В издании собраны наиболее интересные дискуссии по вопросам семьи, брака и развода, проходившие на пленарных заседаниях и отделах Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов, сообщает "Фома".

Кроме того, в книгу вошли важнейшие соборные постановления о браке, а также письма с мест.

В приложении к изданию даны биографии составителей соборных документов по вопросам семьи, а также постановление Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 2017 года по вопросу о браке.

Серия книг о Поместном Соборе 1917-1918 годов издается в рамках проекта совместно издательствами Новоспасского монастыря и «Спасское дело» и подготовлена рабочей группой по изданию и популяризации документов Собора, действующей при Новоспасской обители.

Публикация соборных документов осуществляется по благословению Святейшего Патриарха Кирилла и приурочена к 100-летнему юбилею Священного Собора 1917-1918 годов.