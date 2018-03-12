Иеромонах Киево-Печерской лавры Аполлинарий (Матора): приговорен к расстрелу за чтение и толкование Библии в 1937 году

В 1937 году отца Аполлинария обвинили в религиозной пропаганде и «антисоветской деятельности». Основанием для расстрельного на то время обвинения послужило то, что священник проповедовал членам колхоза Слово Божие и читал Библию. Найденные при обыске церковные книги и кадило послужили «вещдоками» в деле священнослужителя. За толкование Библии в антисоветском духе иеромонах Аполлинарий был приговорен к расстрелу…

Иеромонах Аполлинарий (в миру Афанасий Григорьевич Матора) родился в 1882 году в городе Семеновка Новозыбковского уезда Черниговской губернии в крестьянской семье.

На послушание клирошанина в Киево-Печерскую лавру Афанасий пришел в восемь лет – в сентябре 1890 года. В августе 1894, согласно сохранившейся документации, он был исключен «за самовольный уход» из лавры. Позже Афанасий раскаялся и объяснил свой поступок так: «Нашла на меня великая скорбь и смущение».

Осенью 1894 года Афанасий посетил Афон и Святую Землю. Эта паломническая поездка многое изменила в душе ребенка, и по приезду в Киев он вернулся в Киево-Печерский монастырь, где нес послушание на клиросе Великой церкви, затем - в Свято-Преображенской пустыни.

С 19 октября 1900 года Афанасий назначен штатным послушником Киево-Печерской лавры.

Монашеский постриг принял 23 ноября 1902 года, в возрасте 20 лет. А 25 мая 1904 года митрополитом Киевским и Галицким Флавианом в Софийском кафедральном соборе был рукоположен в сан иеродиакона.

Иеродиаконом нес послушание в Больничном монастыре Киево-Печерской лавры, где проводил богослужения. С августа 1906 года находился на богослужении и клиросном послушании в Великой церкви лавры.

28 сентября 1913 года был рукоположен в сан иеромонаха. В 1918-1923 годах нес послушания второго подуставщика, затем — первого подуставщика левого клироса Великой церкви. В августе 1923 года был назначен духовником для богомольцев.

В феврале 1924 года иеромонах Аполлинарий покидает лаврскую обитель. 17 февраля 1924 года за подписью настоятеля лавры архимандрита Климента ему выдана справка о том, что «иеромонах Аполлинарий (Матора) в священнослужении не запрещен». С этой справкой иеромонах отправляется служить на сельских приходах.

В 1926 году отец Аполлинарий служит в приходе села Блидча Иванковского района Киевской области.

В тридцатых годах НКВД начинает активную антицерковную кампанию, и за каждым шагом и словом проповеди сельского священника тщательно следят, высматривая «антисоветскую деятельность».

В справке-характеристике, подготовленной сельским советом для НКВД, указано: «Со времени приезда начал заниматься религиозной пропагандой, организовывал различные кружки и проповедовал. Кроме того, в 1934 во время организации колхоза в селе Блидча занимался агитацией против колхоза и против советской власти».

Арест и обыск отца Аполлинария (в следственном деле проходит с написанием фамилии Мотора)произведены районным отделом НКВД 29 декабря 1937 года. Согласно протоколу обыска, у священнослужителя было изъято: «церковных книг — 37, крест серебряный — 1, крест медный — 1, кадило медное — 1, дарохранительница».

После Ареста отец Аполлинарий содержался под стражей при Иванковской районной милиции, откуда был направлен в киевскую тюрьму. Показания свидетелей священнослужитель на допросе отвергал и виновным себя не признал.

Обвинительное заключение, составленное районным отделом НКВД, было направлено на рассмотрение «тройки».

Протоколом «тройки» при Киевском облуправлении НКВД от 31 декабря 1937 г. священник обвинен «…в том, что среди населения занимался чтением Библии, истолковывая ее в антисоветском духе».

На основе данного обвинения члены «тройки» постановили: «Мотору Аполлинария Григорьевича расстрелять. Лично принадлежащее ему имущество конфисковать».

Приговор был приведен в исполнение 16 января 1938 г. в 24 часа по киевскому времени.