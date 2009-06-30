Патриарх Филарет благословил работу съезда «Нашей Украины»

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет 27 июня принял участие в съезде политической партии «Наша Украина», которую возглавляет Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, сообщает официальный веб-сайт Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Перед началом работы съезда Патриарх прочитал молитву «Отче наш» и призывал Божие благословение на его работу. Также он обратился к участникам собрания, призвав их в своей деятельности руководствоваться патриотизмом, любовью к Украине.

«Власть дается не для личного обогащения или какой-то другой личной цели, а для служения людям. Бог дает власть для того, чтобы носитель власти защищал добро и карал зло», - подчеркнул Патриарх Филарет. «Каждый должен любить Украину в себе, а не себя в Украине», - сказал Владыка.