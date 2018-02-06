Прихожане сгоревшей во Львове церкви требуют от властей расследования преступления и наказания виновных

В понедельник, 5 февраля, около 12:00 в холл Львовской облгосадминистрации пришли около 40 прихожан церкви УПЦ на Сыхове, которая сгорела ночью 3 февраля. Прихожане и священнослужители церкви требовали от львовской власти содействовать скорейшему расследованию поджога храма и наказать виновных, сообщает Zaxid.net.

Прихожане добивались справедливого расследования пожара и требовали встречи с председателем ЛОГА Олегом Синюткой. После того, как Олег Синютка отказал людям в беседе, пояснив, что встретится с ними вечером, прихожане пошли с обращением в Львовский горсовет.

«В сессионный зал городского совета пришли несколько десятков человек. Они принесли обращение к городскому главе. Впоследствии они получат ответ на это обращение, как и предусмотрено законом. Кроме этого они, в частности, настоятель храма св. Владимира отец Владимир Кузьо, выразили суть своего обращения. Речь шла о том, что люди требуют от городского главы повлиять на правоохранительные органы, чтобы те активнее расследовали пожар в их церкви и наказали виновных», – рассказал в.о. директора департамента «Администрация городского главы» львовского горсовета Евгений Бойко.

После посещения городского совета прихожане пошли к Главному управлению Нацполиции в Львовской области, где они также требовали, чтобы правоохранители должным образом расследовали пожар.

В ночь на 3 февраля в храме св. Владимира УПЦ на просп. Красной Калины, 89 возник пожар – огонь уничтожил обшивку крыши, деревянное перекрытие на площади 100 м2 и церковный инвентарь, а также пол и облицовку стен.

В УПЦ утверждают, что поджог был устроен «радикально настроенными людьми», которые за неделю до пожара, а именно 28 января, пикетировали храм св. Владимира. Они утверждали, что церковь построена незаконно, и требовали ее демонтажа.