В Киево-Печерской лавре состоится Международная конференция к 100-летию мученической кончины митрополита Владимира (Богоявленского)

В Киево-Печерской лавре 7-8 февраля пройдет Международная конференция, посвященная 100-летию мученической кончины священномученика Владимира (Богоявленского), митрополита Киевского и Галицкого и 100-летию богоборческих гонений на веру. В рамках конференции в лавре также откроется фотовыставка, посвященная деятельности священномученика Владимира и его прославления Церковью.

Ровно сто лет назад назад, 7 февраля 1918 года, с мученической смерти священномученика Владимира (Богоявленского) началась эпоха гонений на Православную Церковь. Именно в этот день в Киево-Печерской лавре состоится открытие Международной конференции «Киевский митрополит сщмч. Владимир (Богоявленский) и начало гонений на Православную Церковь в ХХ веке».

Организаторами мероприятий выступают Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра, Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник и Международный институт афонского наследия.

В конференции примет участие более 40 ученых из одиннадцати стран мира: Украины, Белоруссии, Польши, России, Молдовы, Румынии, Чехии, Сербии, Франции, Великобритании и США. Будут представлены и рассмотрены новые сведения на основе архивных источников о жизни и мученической смерти киевского митрополита Владимира (Богоявленского), а также факты истории гонений против Церкви и репрессий духовенства в СССР.

Организаторы конференции отмечают, что целью конференции является не только изучение наследия и мученического подвига митрополита Владимира (Богоявленского), но также изучение, обобщение и систематизация свидетельств и источников по истории гонений на Православную Церковь и репрессий против православного духовенства в советское время.

В рамках конференции ученые выступят с докладами о малоизвестных фактах из следственных дел и других архивных источников об убийстве священномученика митрополита Владимира, расскажут об обстановке, которая царила в то время как в церковной ограде, так и во всем обществе, о реакции высшего церковного правления относительно гибели своего почетного председателя сщмч. митр. Владимира (Богоявленского).

Также ученые расскажут о методах, которые использовал атеистический коммунистический режим против отдельных верующих и Церкви в целом, и с каким терпением и стойкостью переносили гонения верные чада Православной Церкви.

Кроме того, в рамках отмечаемого юбилея в Трапезной палате храма преподобных Антония и Феодосия Печерских на территории Киево-Печерской лавры откроется фотовыставка, посвященная деятельности священномученика Владимира (Богоявленского) и его прославлению Церковью.

Конференция откроется Божественной литургией в Трапезном храме лавры, где будут находиться мощи священномученика Владимира.

Международную конференцию торжественно откроет Предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий.