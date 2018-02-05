Архиереи Поместных Православных Церквей выразили поддержку пастве Львовской епархии УПЦ

В адрес управляющего Львовской епархией Украинской Православной Церкви поступают письма с поддержкой из разных Поместных Церквей. Архипастыри Сербской и Элладской Церквей осудили действия поджигателей храма УПЦ во Львове, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Епископ Будимлянский и Никшичцкий Иоанникий (Сербская Православная Церковь) 3 февраля направил письмо архиепископу Львовскому и Галицкому Филарету, в котором осудил действия злоумышленников, которые подожгли храм в честь святого равноапостольного князя Владимира в Киеве.

Епископ Иоанникий также выразил слова поддержки Высокопреосвященнейшему архиепископу Филарету, духовенству и верным Львовской епархии.

«Трудно поверить, – пишет Преосвященный Иоанникий в своем письме, – что в стране, в которой святой князь принес свет Христова Евангелия, Его храмы подвергаются поджогам. Это зверство могли совершить только те, для кого чужды христианская этика и уважение к фундаментальным правам каждого человека на свой дом молитвы».

Владыка выразил надежду, что правоохранительные органы сделают все от них зависящее, чтобы найти виновников и будут защищать права верующих на свои храмы для встречи с Богом.

Письма от архиереев Поместных Православных Церквей со словами сочувствия и поддержки в адрес архиепископа Львовского и Галицкого Филарета продолжают поступать.

Сегодня, 5 февраля, управляющий Львовской епархией получил слова поддержки от Митрополита Верийского, Науского и Кампанийського Пантелеимона (Элладская Православная Церковь) и епископа Пакрацкого-славонского Иоанна (Сербская Православная Церковь).

Митрополит Пантелеимон отметил, что Верийская Митрополия находится рядом и молится за восстановление храма св. равноапостольного князя Владимира. В своем письме он назвал поджог храма «святотатственным действием, с чьей бы стороны оно не происходило», а также «позорным и подлым поступком религиозной нетерпимости».

В своем письме епископ Иоанн отметил, что Церковь Христова страдает на протяжении всей ее истории, и в контексте этого вспомнил Ясеновец в Хорватии, «где в XX веке была пролита кровь сотен тысяч православных христиан от рук людей, которые также называли себя христианами».

Уверяя архиепископа Филарета в своих молитвах, Сербский архипастырь пообещал, что в своих контактах с международными организациями будет свидетельствовать о страданиях духовенства и верующих Украинской Православной Церкви и об их дискриминации.