В Десятинный монастырь прибудут мощи великомученика Георгия Победоносца

В Десятинный монастырь Рождества Пресвятой Богородицы 6 февраля со Святой горы Афон по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия пребудет десница великомученика Георгия Победоносца. Об этом сообщается на сайте обители.

Встреча святыни состоится в 9.30.

***Святой Георгий родился в Каппадокии, в семье богатых и благочестивых родителей, которые воспитали его в христианской вере. Еще в детстве он лишился отца, который был замучен за исповедание Христа. Мать же Георгия переселилась с юношей в Палестину, так как там была ее родина и богатые владения.

Поступив на военную службу Георгий выделялся среди прочих воинов своим умом, храбростью, физической силой, воинской осанкой и красотой. Достигнув вскоре звания трибуна, он проявил такую храбрость в бою, что обратил на себя внимание и сделался любимцем императора Диоклетиана. Император наградил отважного воина званием комита и воеводы.

Мать Георгия к тому времени уже скончалась. С того времени Георгий раздал все свое богатство и освободил своих рабов.

После этого он явился на совещание императора и патрициев об истреблении христиан и мужественно обличил их в жестокости и несправедливости, объявив себя христианином и приведя сборище в замешательство. После безрезультатных уговоров отказаться от Христа император приказал подвергнуть святого различным мучениям.

Святого великомученика били воловьими жилами, колесовали, бросали в негашеную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри, поили ядом.

В конце концов император решил устроить последнее испытание святому Георгию и предложил ему стать своим соправителем, если тот принесет жертву языческим богам. Георгий проследовал с императором в капище, но вместо жертвоприношения он выгнал оттуда бесов, которые обитали в статуях, отчего идолы упали и разбились. Тогда император приказал отрубить ему мечом голову. Так святой страдалец отошел ко Христу в Никомидии в апреле 303 года.