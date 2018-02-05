Монахи Десятинного монастыря заявили о готовности взять на поруки архитекторов-поджигателей
11:17, 05 февраля 2018Православие
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Десятинный монастырь / news.church.uа
Представитель Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы 5 февраля подал заявление в апелляционный суд города Киева с просьбой отпустить поджигателей храма Десятинного монастыря и взять их на поруки религиозной общины. Об єтом сообщается на сайте обители.
Также киевляне с раннего утра прибывают к Десятинному монастырю для молитвенной поддержки братии, отстаивающей обитель.
Собралось около пятисот верующих. Люди продолжают прибывать.
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