Монахи Десятинного монастыря заявили о готовности взять на поруки архитекторов-поджигателей

11:17, 05 февраля 2018
Православие
1152 0
Десятинный монастырь / news.church.uа

Также киевляне с раннего утра прибывают к Десятинному монастырю для молитвенной поддержки братии, отстаивающей обитель.

Собралось около пятисот верующих. Люди продолжают прибывать. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter