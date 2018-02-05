Монахи Десятинного монастыря заявили о готовности взять на поруки архитекторов-поджигателей

Представитель Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы 5 февраля подал заявление в апелляционный суд города Киева с просьбой отпустить поджигателей храма Десятинного монастыря и взять их на поруки религиозной общины. Об єтом сообщается на сайте обители.

Также киевляне с раннего утра прибывают к Десятинному монастырю для молитвенной поддержки братии, отстаивающей обитель.

Собралось около пятисот верующих. Люди продолжают прибывать.