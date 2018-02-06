В Днепре состоялась Международная киноассамблея, организованная при участии УПЦ (видео)

В Днепре 2 – 4 февраля проходила 9-я Международная киноассамблея, организованная при участии Украинской Православной Церкви. Тема кинофорума этого года: «Любовь и семья в документальном кино», сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

В конкурсе приняли участие режиссеры-документалисты из Украины, Белоруси, Сербии, Польши, Азербайджана и других стран.

Открытие «Международной киноассамблеи на Днепре – 2018» при участии митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея, епископа Новомосковского Евлогия состоялось в помещении Днепровского академического театра драмы и комедии.

Первый день киноассамблеи начался с показа документального фильма «Фамилия», режиссер: Анна Регульская и фильма открытия: «Бомбы, которые взорвали мир», режиссер: Ольга Лебезник.

Второй день и закрытие состоялись в малом зале Днепровской филармонии.

Во время кинофорума зрители посмотрели 16 документальных фильмов, встретились с авторами, сценаристами, режиссерами и продюсерами документальных фильмов. 3 февраля состоялся вечер памяти режиссера, поэта, драматурга Александра Столярова. Был показан фильм “Жизнь. Александр Столяров”, режиссера Николая Сницара.