Что осталось от храма УПЦ, который сожгли во Львове (фото УНИАН)

В ночь на 3 февраля на проспекте Красной Калины во Львове горел храм Святого князя Владимира УПЦ. Фотокорреспондент УНИАН побывал на месте происшествия. На этих фото видны масштабы трагедии.

Как сообщалось ранее, огонь уничтожил обшивку крыши, деревянное перекрытие площадью 100 квадратных метров, пол и церковный инвентарь.

Пожар удалось ликвидировать.

Архиепископ Львовский и Галицкий Филарет прокомментировал поджог храма в своем комментарии, который опубликован на сайте Львовской епархии УПЦ.

Митрополит сказал, что "от рук радикально настроенных людей был подожжен православный храм. То что произошло во Львове не укладывается в сознании людей. Становится странным, когда христиане выражают свою политическую позицию поджогом храма.

Мы живем в ХХІ веке, но наблюдаем за тем, что ничего не изменилось со времен гонений на Христа. Иисус Христос был гоним вчера, гонимый сегодня и будет гоним всегда. Но только Христос вчера, сегодня и навсегда, а имя гонителей исчезли с лица земли".

Фото "УНИАН".