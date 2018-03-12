Последствия пожара в храме УПЦ во Львове / УНИАН

Что осталось от храма УПЦ, который сожгли во Львове (фото УНИАН)

13:44, 05 февраля 2018
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Последствия пожара в храме УПЦ во Львове / УНИАН

В ночь на 3 февраля на проспекте Красной Калины во Львове горел храм Святого князя Владимира УПЦ. Фотокорреспондент УНИАН побывал на месте происшествия. На этих фото видны масштабы трагедии. 

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Как сообщалось ранее, огонь уничтожил обшивку крыши, деревянное перекрытие площадью 100 квадратных метров, пол и церковный инвентарь.

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Пожар удалось ликвидировать. 

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Архиепископ Львовский и Галицкий Филарет прокомментировал поджог храма в своем комментарии, который опубликован на сайте Львовской епархии УПЦ.

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Митрополит сказал, что "от рук радикально настроенных людей был подожжен православный храм. То что произошло во Львове не укладывается в сознании людей. Становится странным, когда христиане выражают свою политическую позицию поджогом храма.

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Мы живем в ХХІ веке, но наблюдаем за тем, что ничего не изменилось со времен гонений на Христа. Иисус Христос был гоним вчера, гонимый сегодня и будет гоним всегда. Но только Христос вчера, сегодня и навсегда, а имя гонителей исчезли с лица земли".

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Фото "УНИАН".

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