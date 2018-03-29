Архиепископ Лука: «Мы становимся свидетелями рождения небесных покровителей»

Тысячи паломников, прибыли на Сумщину 27 и 28 июня, чтобы стать свидетелями прославления в лике святых Путивльских Божьих угодников, которые в разные времена отдали свою жизнь служению Богу: князя Иоанна Путивльского, архимандрита Феодосия, иеромонаха Серапиона, старца Софрония, послушника Сергея Тихонова.

О том, как принимаются решения о канонизации, рассказал инициатор этого события – управляющий Конотопско-Глуховской епархией архиепископ Лука, наместник ставропигийного мужского монастыря Рождества Пресвятой Богородицы (Глинская пустынь).

- Уважаемый владика, в прошлом году в монастыре Глинская пустынь, состоялось прославление тринадцати почитаемых старцев. И вот через год в вашей епархии опять происходит канонизация. - Мы прославляем в лике святых тех, кто при жизни угодил Всевышнему, чтобы обращаться к ним с молитвой и становиться лучшими от понимания их добродетелей. Каждая эпоха представляет нам своих праведников. В церковном календаре записаны сотни святых, память которых мы молитвенно почитаем, но это не искусственный закрытый фильтруемый бассейн, а полноводная река, которую питают тысячи маленьких ручьев и источников. Мы не должны быть Иванами не помнящими: нужно изучать историю, выискивать затерянные страницы. Это настоящая благодать Господня, что мы имеем столько святых в Церкви, и к каждому можем обращаться с молитвой, просить заступничества и помощи.

- Кого именно Украинская Православная Церковь прославляет в лике святых в Путивле?

- Отныне по всей Украине будет чествоваться память благоверного князя-мученика Иоанна Путивльского. Он жил в XIII веке, был внуком святого Михаила Черниговского. В одном из старинных синодиков вспоминается, что он был убит татарами за христиан. Иоанн Путивльский принял мученическую смерть, после которой прославился чудесами. День его памяти будет отмечаться ежегодно 3 октября.

Софрониево-Молченский монастырь Рождества Пресвятой Богородицы – старейший в нашем крае – положил начало Молченскому монастырю в Путивле и в Глинской пустыни в Глухове. С Софрониевой пустыньюсвязаны имена архимандрита Феодосия (Маслова), иеромонаха Серапиона, старца Софрония (Батоврина), прославленных в лике преподобных, послушника Сергея Тихонова – в лике Христа ради юродивого. Это будут местночтимые святые, день их памяти отмечается 25 мая.

- Чем эти святые прославились при жизни? - С конца XVII века и доныне древняя Молченская обитель на Чудной горе называется Софрониевой пустынью в честь мудрого старца Софрония. Это был старец-работяга, строитель обители. Монастырь при нем стал богатым, самого Софрония знал лично царь, но старец остался скромным человеком. Он даже не посмел принять сан священника и до смерти оставался простым монахом.

Иеромонах Серапион еще при жизни прославился чудесами. Известна история, когда осенью в 1710 году он поехал в Сумы покупать железо для крыши нового храма. По дороге на них с кучером напали грабители. Казалось, тупик: впереди полноводный Сейм, позади – разбойники. Преподобный Серапион спокойно сказал кучеру: «Неужели ты не видишь мост?» И будто из-под земли перед лошадьми появился мост, по которому и перебежали монахи, скрывшись от разбойников. Кстати, сами грабители потом упали на колени и просили прощения.

Архимандрит Феодосий (Маслов) ввел в обители устав по примеру Афонского. Позже монастырь Глинская пустынь и нынешняя Святогорская Успенская лавра внедрили его и в своих обителях.

Послушник Сергей Тихонов больше двадцати лет выполнял в монастыре самую тяжелую работу, постоянно пребывая в молитве. Он считал себя недостойным принять даже монашество. Основными чертами блаженного Сергея были твердая вера, праведная жизнь, глубокая смиренность, готовность прийти на помощь ближнему.

- Владыка, Иоанн Путивльский жил 800 лет тому назад, старцы Софрониевой пустыни - 300 лет тому назад. Почему лишь сейчас их канонизировали?

- Это случилось не спонтанно, ведь в народе почитание новопрославленных святых продолжалось всё это время. А сейчас, я б так сказал, только официально оформлен статус.

- Ваше Высокопреосвященство, кто принимает решение о причисление к лику святых того или иного лица, и какими критериями при этом руководствуются?

- Это сложный, ответственный и долговременный процесс. Мы собираем информацию об известных старцах, репрессированных священниках, уважаемых в народе провидцах и чудотворцах. Конотопско-Глуховская епархия, возможно, и не самая большая по размерам и количеству населения, но исторически это очень древние, богатые на событии земли. Чтобы собрать данные про князя Иоанна Путивльского, архимандрита Феодосия, иеромонаха Серапиона, старца Софрония, послушника Сергея Тихонова, пришлось изучить много архивных материалов, массу литературы, собрать воспоминания старожилов. За это я благодарен молодому священнику-путивлянину протоиерею Александру Чурочкину. Этот человек влюблен в историю Путивльщины, изучает ее. Именно так, по моему мнению, проявляется патриотизм.

Потом комиссия по канонизации Украинской Православной Церкви внимательно изучает поданные материалы: жития, подвиги, труды, чудеса, происходившие по молитвам угодников Божьих. Комиссия учитывает и народное почитание поданных к прославлению лиц. Только после принятия решения Священного Синода УПЦ о прославлении утверждается иконописное изображение святых, их останки считаются святыми мощами.

- Известно несколько примеров, когда люди считают святыми некоторых исторических лиц или популярных современников. Как Церковь к этому относится?

- Принять решение о канонизации того или иного лица может только Церковь. Только она может определить эталон праведности, установить общецерковное или местное почитание святого. Я тоже знаю несколько ситуаций, когда, например, фанаты певца Игоря Талькова везде представляют его как мученика. Другие приписывают святость Иоанну Грозному или Григорию Распутину. Доходит до того, что им пишут иконы и составляют акафисты. К сожалению, это не что иное, как самодеятельность. Один лишь критерий народного почитания не является поводом для церковного прославления, рассматривается множество других важных для верующих моментов. Что касается глинских и софрониевских старцев, и благоверного князя-чудотворца Иоанна Путивльского, то они выдержали проверку временем.

- Чем отличается богослужение, в которое входит чин прославления в лике святых?

- Лично для меня это чрезвычайно возвышенная и величественная служба. Представьте себе, что мы служим заупокойную литию по обычным рабам Божьими, просим Бога упокоить их души. А уже через несколько минут обращаемся к ним как к святым – они уже молят Господа о всех нас. Именно через них мы будем просить для себя здоровья, мира, покоя. Это настоящее торжество Православия, историческое событие, чудо – можно по-разному назвать событие, суть которого глубока и проста: мы становимся свидетелями рождения небесных покровителей нашего края. Словами иногда невозможно передать радость, это можно только почувствовать. И 27 июня в Путивле, и 28 июня в Софрониевой пустыни Божественную литургию возглавлял Предстоятель УПЦ Блаженнейший Владимир, Митрополит Киевский и всея Украины.

- Каждый желающий мог приехать в Путивль и Софрониеву пустынь на торжества. Почему это не закрытая церемония для ограниченного круга?

- Сила нашей Церкви – в общей молитве. Все желающие могли принять участие в торжествах. В прошлом году, например, из Кролевца до Глинской пустыни верующие сутки шли крестным ходом с Дубовицкой иконой Божьей Матери, были священники и миряне из Киева, Донецка, Минска, Вильнюса, Варшавы. Даже приехал православный священник из Конго. Мы готовы встретить, разместить на ночь в палатках и накормить всех, кто с верой в сердце разделит радость. Кстати, наши верующие, когда посещают монастыри, всегда помогают убрать, помочь в трапезной, навести порядок во дворе.

- Благодарим, владыка, за беседу.

Записала Оксана КОВАЛЕНКО