На Волыне прошла панихида по освободителям Луцка

07:19, 05 февраля 2018
Православие
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/ volyn.church.ua
Священники Волынской епархии УПЦ помолились за упокой душ освободителей Луцка / volyn.church.ua

Священнослужители городского благочиния Волынской епархии УПЦ отслужили на Мемориале панихиду по умершим и погибшим во время войны. По благословению епископа Волынского и Луцкого Нафанаила, литию возглавил благочинный протоиерей Владимир Литвенчук. 

После заупокойной молитвы священники поклонились павшим, имена которых запечатлены на городском Мемориале Вечной Славы.

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