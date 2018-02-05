На Волыне прошла панихида по освободителям Луцка
07:19, 05 февраля 2018Православие
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После заупокойной молитвы священники поклонились павшим / volyn.church.ua
Община города Луцка 2 февраля отмечала знаменательную дату истории областного центра - день освобождения от нацистских войск, которое состоялось в 1944 году. По случаю 74-й годовщины этого события в Луцке состоялись траурные мероприятия, сообщается на сайте Волынской епархии УПЦ.
Священники Волынской епархии УПЦ помолились за упокой душ освободителей Луцка / volyn.church.ua
Священнослужители городского благочиния Волынской епархии УПЦ отслужили на Мемориале панихиду по умершим и погибшим во время войны. По благословению епископа Волынского и Луцкого Нафанаила, литию возглавил благочинный протоиерей Владимир Литвенчук.
После заупокойной молитвы священники поклонились павшим, имена которых запечатлены на городском Мемориале Вечной Славы.
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