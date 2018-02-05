Бориспольский монастырь УПЦ будет учить всех желающих богословским дисциплинам

Монастырь в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» в городе Борисполь приглашает повысить свой уровень духовной культуры и получить знания из ключевых православных богословских дисциплин на епархиальных катехизаторских курсах, которые работают при монастыре. Об этом сообщается на сайте Бориспольской епархии УПЦ.