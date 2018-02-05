Бориспольский монастырь УПЦ будет учить всех желающих богословским дисциплинам

07:59, 05 февраля 2018
Православие
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Курсы проводятся для всех желающих бесплатно / boryspil-eparchy.org
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