Бориспольский монастырь УПЦ будет учить всех желающих богословским дисциплинам
07:59, 05 февраля 2018Православие
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Курсы проводятся для всех желающих бесплатно / boryspil-eparchy.org
Монастырь в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» в городе Борисполь приглашает повысить свой уровень духовной культуры и получить знания из ключевых православных богословских дисциплин на епархиальных катехизаторских курсах, которые работают при монастыре. Об этом сообщается на сайте Бориспольской епархии УПЦ.
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