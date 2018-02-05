Во Львове верующие молились возле сгоревшего храма князя Владимира
06:00, 05 февраля 2018Православие
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Митрополит преподнес в дар храму икону Пресвятой Богородицы / upc.lviv.ua
В субботу, 3 февраля, архиепископ Львовский и Галицкий Филарет посетил пострадавший храм святого равноапостольного князя Владимира в микрорайоне Сихов г. Львова, который ночью был подожжен неизвестными. Об этом сообщается на сайте Львовской епархии УПЦ.
Храм УПЦ был ночью подожжен неизвестными / upc.lviv.ua
Вместе с прихожанами Владыка совершил чтение акафиста иконе Пресвятой Богородицы "Отрада и утешение", после чего обратился ко всем собравшимся со словами поддержки и преподнес в дар храму икону Пресвятой Богородицы.
Храм после пожара / upc.lviv.ua
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