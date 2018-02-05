Во Львове верующие молились возле сгоревшего храма князя Владимира

В субботу, 3 февраля, архиепископ Львовский и Галицкий Филарет посетил пострадавший храм святого равноапостольного князя Владимира в микрорайоне Сихов г. Львова, который ночью был подожжен неизвестными. Об этом сообщается на сайте Львовской епархии УПЦ.

Вместе с прихожанами Владыка совершил чтение акафиста иконе Пресвятой Богородицы "Отрада и утешение", после чего обратился ко всем собравшимся со словами поддержки и преподнес в дар храму икону Пресвятой Богородицы.