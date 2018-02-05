Во Львове верующие молились возле сгоревшего храма князя Владимира

06:00, 05 февраля 2018
Православие
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/ upc.lviv.ua
/ upc.lviv.ua

Вместе с прихожанами Владыка совершил чтение акафиста иконе Пресвятой Богородицы "Отрада и утешение", после чего обратился ко всем собравшимся со словами поддержки и преподнес в дар храму икону Пресвятой Богородицы.

Храм после пожара / upc.lviv.ua

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