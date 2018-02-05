Православная молодежь Волыни передала деньги на лечение больной школьницы

Православный молодежный клуб «Лови момент» передал 5,5 тысяч гривен на лечение Насти Абрамчук. Об этом сообщается на официальном сайте Синодального отдела по делам молодежи УПЦ.

В январе, во время фестиваля колядок, молодежное православное объединение «Лови момент» организовало благотворительную ярмарку рождественских поделок

По благословению управляющего Волынской епархией епископа Нафанаила, вырученные от продажи средства отправили на банковский счет сбора средств для лечения онкологического заболевания школьницы Настеньки Абрамчук.

Сейчас прооперированная за рубежом девочка – в тяжелом состоянии.Участники православной молодежки во главе со своим духовником, председателем епархиального отдела по делам семьи иеромонахом Ильей (Вишневским), собрали 5 535 гривен.

Организаторы сбора помощи поблагодарили за поддержку неравнодушных людей.