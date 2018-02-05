Православная молодежь Волыни передала деньги на лечение больной школьницы
04:58, 05 февраля 2018
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Деньги собраны во время благотворительной ярмарки рождественских поделок / sinod-molodost.in.ua
Православный молодежный клуб «Лови момент» передал 5,5 тысяч гривен на лечение Насти Абрамчук. Об этом сообщается на официальном сайте Синодального отдела по делам молодежи УПЦ.
В январе, во время фестиваля колядок, молодежное православное объединение «Лови момент» организовало благотворительную ярмарку рождественских поделок
Средства отправили на банковский счет сбора для лечения Настеньки Абрамчук / sinod-molodost.in.ua
По благословению управляющего Волынской епархией епископа Нафанаила, вырученные от продажи средства отправили на банковский счет сбора средств для лечения онкологического заболевания школьницы Настеньки Абрамчук.
Сейчас прооперированная за рубежом девочка – в тяжелом состоянии.Участники православной молодежки во главе со своим духовником, председателем епархиального отдела по делам семьи иеромонахом Ильей (Вишневским), собрали 5 535 гривен.
Организаторы сбора помощи поблагодарили за поддержку неравнодушных людей.
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