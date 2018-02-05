Митрополит Онуфрий рассказал, для чего человеку поститься и как это правильно делать (видео)

В подготовительные недели к Великому посту Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал, для чего человеку поститься и как это правильно делать. Об этом Предстоятель УПЦ рассказал в своей проповеди в неделю о блудном сыне, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Святая Церковь, готовя нас к спасительному времени Великого поста, напоминает о том, что пост является деревом, на которое человек должен взойти и с него увидеть Бога», — отметил Предстоятель.

Он подчеркнул, что средство для духовного совершенствования христианина является не только воздержание, но и молитва.

«Правильная молитва — это смиренная молитва. Гордая, надменная молитва — это оскорбление для Бога, — об этом говорилось в притче о мытаре и фарисее в прошлое воскресение, отметил Архипастырь. — В Неделю о блудном сыне Святая Церковь напоминает о том, что самая великая трагедия человечества и каждого из нас — грех, который удаляет человека от Бога».

По словам Блаженнейшего владыки, притча этой недели очень красочно изображает, что такое грех, а главное показывает, как его можно оставить и вернуться в Отчий дом.

«Все мы, дорогие братья и сестры, в большей или меньшей мере подобны блудному сыну. Мы имеем таланты, способности, какое-то имущество, которое нам Бог вверяет, чтобы мы с их помощью прославляли Имя Божие. Но иногда нас заносит, и мы начинаем это использовать для своего удовольствия, для удовлетворения своих похотей и страстей. Это означает, что мы отошли от Отчего дома. Может быть, и не в далекую страну, но мы уже не в Отчем доме, а вне его».

Человек, живя только в свое удовольствие, со временем забывает и о Боге и о других людях, которые нуждаются в его помощи. И тогда, подчеркивает Его Блаженство, «грех съедает радость жизни» такого «блудного сына».

«Когда человек встает утром и радуется, что он увидел солнце, радуется, что увидел деревья, что он увидел животных, что он увидел людей, его окружающих. Все ему кажутся красивыми, а это так и есть. То это благодать жизни открывает человеку правильную картину Божьего творения, — продолжил Митрополит Онуфрий. — Когда эта благодать отнимается от человека, грех его снедает, то человеку все не хорошо. И солнце ему не такое, и деревья не такие, и люди плохие — все черные, мрачные, недобрые, злые. Но это не они такие, это он так их воспринимает, потому, что потерял радость жизни. И человек начинает сильно мучиться в душе, не зная, что ему делать. Обычно люди делают обратное — думая, что мало повеселились, решают веселиться еще больше. Все больше и больше предаваясь греху, продолжают отдаляться от Отчего дома, внутреннее духовное состояние ухудшается».

Рано или поздно, утверждает Предстоятель, каждый такой человек понимает, что идет не тем путем.

«И тут есть одна очень важная вещь, которую люди не делают. Они приходят в себя и так виснут на этом месте. Осознают, что они нехорошо делаю, а дальше никуда не двигаются. Нужно встать и идти. Встать и идти к Отцу! Вооружиться постом, вооружиться молитвой, удерживать себя от греха и проводить с помощью этих добродетелей дни своей жизни».

Пост и молитва приводит человека в осознание своего реального состояния и тогда приходит истинное покаяние.

«Покаяние — это уже есть шествие к Богу. Когда человек начинает каяться и говорить Богу «Ты не заслужил того, чтобы я Тебя оскорблял. Ты мне делаешь только добро, а я тебе взамен — оскорбления и обиды. Ты этого не заслуживаешь». Осознание того, что Бог не заслуживает тех пакостей, которые мы против Него творим, приводит человека в сокрушение души. И человек начинает отвращаться от греха и идет к Богу».

По словам Архипастыря, «возвращение блудного сына в отчий дом совершается не только во время поста, оно должно быть постоянным». Находясь от Отчего дома вдали, мы должны каждый день делать маленькие шажки.

«Но пост является тем временем когда, я делаю не маленькие, черепашьи шажки, а уже — большие шаги. Пост — это время интенсивного шествия к Богу».

«Пусть Господь помогает нам дорогие, братья и сестры, определить в какой стране мы находимся. Если мы увидим, что в чужой, далеко от Бога, пусть помогает нам встать и пойти. Для этого есть пост и молитва. Благодать Божия будет укреплять нас и мы достигнем Отчего дома», — заключил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.