Братия Десятинного монастыря поблагодарила верующих за 10-часовое молитвенное стояние

В Субботу, 3 февраля, в Десятинном монастыре в Киеве прошёл молебен, в котором приняло участие около трех тысяч верующих УПЦ. Братия Десятинного монастыря поблагодарила духовенство города Киева и всех православных христиан за духовную и физическую поддержку обители, сообщается на сайте монастыря.

"Братия Десятинного монастыря благодарит Бога и всех православных христиан за поддержку обители… Хочется отметить слаженную работу правоохранительных органов, которые оперативно пресекали провокационные действия со стороны немногочисленных радикальных группировок. Слава Богу, что сегодняшнее мероприятие прошло без каких-либо особых происшествий", — говорится в сообщении.

Также духовенство монастыря отметило работу представителей СМИ. "Присутствие представителей СМИ обеспечило также объективное и отрезвляющее воздействие на воинственно настроенных представителей определённых политических сил", — отмечается в сообщении.

"У стен Десятинного монастыря собралось более трёх тысяч православных христиан, которые стояли на протяжении десяти часов и своей молитвой показали всем недоброжелателям что с нами Бог и за нами правда!", - поблагодарило духовенство монастыря киевлян.

Ранее в субботу наместник Десятинного монастыря в Киеве архимандрит Украинской православной церкви Гедеон (Харон) попросил украинские власти, международные организации и президента США Дональда Трампа защитить храм их монастыря, который угрожают снести.