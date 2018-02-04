В Киево-Печерской лавре почтили память Собора новомучеников и исповедников（видео）

В неделю о блудном сыне и день памяти Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, 4 февраля, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Его Блаженству сослужили наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, архиепископ Бучанский Пантелеимон, а также братия монастыря в священном сане.

Празднование Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской имеет исторические корни еще в 1918 году. Тогда Поместный Собор постановил совершать молитвенное поминовение “усопших во время гонений мучеников и исповедников”. Днем поминовения была выбрана дата расстрела священномученика Владимира, митрополита Киевского – 25 января (7 февраля), если этот день выпадет в воскресенье, или в ближайшее воскресенье к 7 февраля. В советские времена поминовения мучеников и исповедников исключалась в силу продолжения гонений с той или иной интенсивностью, но память о святых жила в церковном народе. 25 марта 1991 года Священный Синод Русской Православной Церкви восстановил поминовения тех, кто терпел гонения за веру, а в следующем году Архиерейский Собор установил празднование Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской.

После чтения Святого Евангелия Его Блаженство обратился к пастве со словом проповеди. Архипастырь раскрыл верным смысл притчи Спасителя о блудном сыне, которая читалась сегодня в евангельском отрывке дня, и объяснил, как воплощать этот пример в собственной духовной жизни.

Во время богослужения была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и молитва за упокой душ всех, кто пострадал за веру Христову во время гонений безбожных.

За Божественной литургией Предстоятель совершил диаконскую хиротонию над выпускником Киевской духовной академии Иоанном Малышем.

После Литургии Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил заупокойную литию о тех, кто терпел гонения за веру от атеистической власти в XX веке. В завершение богослужения Архипастырь поздравил всех с воскресным днем и днем памяти Собора новомучеников и исповедников нашей Церкви, пожелал, чтобы Господь дал верным спасение молитвами этих святых, и благословил всех.