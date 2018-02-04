Акция националистов возле Десятинного монастыря: лапти для верующих УПЦ и катания детей с портрета Путина (фоторепортаж "УНИАН-Религии")

Около 200 националистов 3 февраля вышли на акцию против Десятинного монастыря Украинской Православной Церкви и верующих УПЦ, и в поддержку арестованных архитекторов, которые подозреваются в попытке поджога храма в ночь на 25 января.

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Возле Национального музея истории Украины активисты провели акцию в поддержку арестованных архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюк.

В то же время тысячи верующих УПЦ пришли на богослужение, чтобы поддержать монахов и общину Десятинного монастыря.

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Между националистами и верующими возник спор из-за религиозных и исторических вопросов.

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На акции звучали призывы: "Долой московского попа", "Свободу архитекторам", "Москаляку на гиляку" и другие.

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Дети съезжали с баннера с изображением президента РФ возле Десятинного монастыря УПЦ и фундамента древней Десятинной церкви, рядом с Национальным музеем истории Украины. Баннер принесли националисты.

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Активисты националистических движений принесли плакаты, в которых уверяли, что никакого поджога Десятинного монастыря не было.

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Одновременно были сделаны инсталляции с намеками на дальнейшую судьбу для верующих УПЦ.

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Анастасия Горобец, "УНИАН-Религии".

Фото УНИАН.