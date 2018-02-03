Духовенство УПЦ прокомментировало поджог радикалами храма во Львове

Сегодня ночью во Львове представители радикальных организаций подожгли храм УПЦ. Архиепископ Львовский и Галицкий Филарет прокомментировал поджог храма в своем комментарии, который обнародован на сайте Львовской епархии УПЦ.

"Сегодня ночью в 2:00, от рук радикально настроенных людей был подожжен православный храм. То что произошло во Львове не укладывается в сознании людей. Становится странным, когда христиане выражают свою политическую позицию поджогом храма.

Мы живем в ХХІ веке, но наблюдаем за тем, что ничего не изменилось со времен гонений на Христа. Иисус Христос был гоним вчера, гонимый сегодня и будет гоним всегда. Но только Христос вчера, сегодня и навсегда, а имя гонителей исчезли с лица земли.

Слава Богу за все! С глубоким упованием на Милость Божию воспринимаем Его посещения!

Призываю на протоиерея Владимира с паствой Божие благословение и прошу молитв, чтобы Господь успокоил своих чад.

Призываю всех к любви, примирению, согласию и единству в Иисусе Христеі", - прокомментировал поджог храма архиепископ Львовский и Галицкий Филарет.