Патриарх Филарет заявил, что УПЦ КП не будет подчиняться Константинополю

Украинская православная церковь Киевского патриархата не пойдет под эгиду Константинопольского патриархата. Об этом в интервью каналу DW сообщил патриарх Филарет (Денисенко), сообщает "Корреспондент".

Отвечая на вопрос журналиста о том, согласился бы Филарет на единую православную церковь в Украине под Константинопольским патриархатом, глава УПЦ КП ответил отрицательно. Свою позицию аргументировал тем, что Украина – независимое государство.

"Какая разница - подчиняться Москве или подчиняться Константинополю? Украина - независимое государство", - сказал Филарет.

Напомним, что ранее УПЦ КП заявляла, что готова ввести диалог с Русской православной церковью о своей автокефалии, но в случае отказа Москвы она будет решать этот вопрос с Константинополем.