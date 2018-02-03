Во Львове ночью горела церковь УПЦ

В ночь на субботу, 3 февраля, на проспекте Красной Калины во Львове загорелась церковь Святого князя Владимира УПЦ МП. Об этом сообщает "Корреспондент" со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Отмечается, что огонь уничтожил обшивку крыши, деревянное перекрытие площадью 100 квадратных метров, пол и церковный инвентарь.

Пожар оперативно ликвидировали. О причинах пожара церкви пока не уточняется.