Во Львове ночью горела церковь УПЦ
15:13, 03 февраля 2018
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Горела церковь Святого князя Владимира УПЦ / korrespondent.net
В ночь на субботу, 3 февраля, на проспекте Красной Калины во Львове загорелась церковь Святого князя Владимира УПЦ МП. Об этом сообщает "Корреспондент" со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Огонь уничтожил обшивку крыши, деревянное перекрытие площадью 100 квадратных метров, пол и церковный инвентарь / korrespondent.net
Отмечается, что огонь уничтожил обшивку крыши, деревянное перекрытие площадью 100 квадратных метров, пол и церковный инвентарь.
Пожар оперативно ликвидировали. О причинах пожара церкви пока не уточняется.
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