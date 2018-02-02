У центрального викариатства Киева УПЦ появился сайт

23:10, 02 февраля 2018
Православие
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Сайт будет полезен для православных христиан столицы / centralvicariate.church.ua

Согласно Распоряжению Предстоятеля по Киевской епархии УПЦ с целью эффективного церковно-административного управления приходами в пределах города Киева реорганизованы Северное, Южное, Юго-восточное, Восточное и Центральное викариатства. Управляющим Центральным викариатством г.Киева назначен епископ Бородянский Варсонофий (Второе Шевченковское, Первое Шевченковское, Печерское благочиния г. Киева).

В Центральном викариатстве служат много замечательных священников, живут интересные люди, которые ходят в храм и несут разные служения: занимаются с детьми и молодежью, готовят людей к принятию Таинства Крещения, посещают приюты, детские дома, больницы, помогают многодетным семьям и друг другу. Каждый храм живет своей внебогослужебной деятельностью, о которой можно узнать на страницах приходских сайтов и благочиний. Для лучшей структуризации информации о жизни приходов Центрального викариатства теперь создан новый сайт, где всегда можно будет узнать последние важные новости или анонсы событий. 

В будущем на сайте будут добавляться новые рубрики и материалы, которые станут максимально полезными для православных христиан столицы, будут представлены разделы, посвященные архиерею и духовенству, новостям  жизни викариатства и др., а также фото- и видеоматериалы.

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