В Киеве националисты уничтожили Поклонный крест, установленный на месте разрушенного коммунистами храма (видео)

В центре Киева 2 февраля националисты разрушили поклонный крест. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Святыня находилась на месте храма святого великомученика Георгия Победоносца, построенного святым благоверным князем Ярославом Мудрым в середине XI века и разрушенного коммунистами в 1934 году.

Акт вандализма националисты сопровождали антицерковными лозунгами.