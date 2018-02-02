В Киеве националисты уничтожили Поклонный крест, установленный на месте разрушенного коммунистами храма (видео)

21:58, 02 февраля 2018
Православие
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Святыня находилась на месте храма Георгия Победоносца / youtube.com

Святыня находилась на месте храма святого великомученика Георгия Победоносца, построенного святым благоверным князем Ярославом Мудрым в середине XI века и разрушенного коммунистами в 1934 году.

Акт вандализма националисты сопровождали антицерковными лозунгами.

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