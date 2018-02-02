Митрополит Запорожский Лука: Мы любим свою родину, наш патриотизм выражен в исполнении заповедей и стремлении к миру (интервью)

Накануне Рождественских праздников в городах Украины прокатилась волна выпадов против Украинской Православной Церкви, провокаций у стен Киево-Печерской лавры, храмов и обителей. Это породило очередную инициативу радикально настроенных нардепов, которые обратились в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), Минюст и Минкульт с требованием принять меры против деятельности УПЦ. Особо привлекла внимание Запорожская епархия, где священник УПЦ отказался отпевать младенца крещеного в УПЦ КП. Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) ответил на вопросы Информационно-просветительского отдела УПЦ.

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Какая истинная причина возникшей ситуации с погибшим ребенком? Что Вы думаете на этот счет?

Вначале хотел бы пояснить что «благодать» – это Божественная энергия. Простой пример, есть электростанция, которая генерирует электроэнергию, посредством подстанций и соответствующего оборудования подающуюся потребителям. В нашем случае, пусть Господь меня простит за такое упрощение, электростанция – это Бог, источник благодати, Церковь Христова и Её священнослужители выполняют функции посредников через которые преподается эта благодать всем тем, кто прибегает к церковным Таинствам.

И если даже объект потребления будет иметь все необходимое для принятия энергии, но не подключен к её источнику – он будет просто не способен выполнять те функции, которые на него возложены теми, кто его создал. Так и с религиозно-политической организацией КП, которая отпала от Истинной Церкви, а значит отсекла себя от Божественной энергии. [...]

И случай с погибшим младенцем также на совести тех, кто обманул его родителей, так как совершили над младенцем не Таинство, а театрализованное действие.

Мы не знаем путей Господних, но произошла трагедия – ребенок погиб. Что в итоге, священник Церкви Христовой объяснил родителям младенца, что он не был членом Церкви, а их просто обманули.

Но может ли диавол слышать горькую правду, а тем более позволить, чтобы её услышали другие? Вот и разгорелась диавольская компания по дискредитации правды, которую постоянно и неизменно говорит наша Матерь-Церковь.

Что говорит об этом история Церкви, наверняка подобные ситуации происходили и раньше?

Святые отцы всех веков заклеймили грех раскола, как наиболее опасный и дерзкий, не смываемый даже кровью. Расколоучители и их политические приверженцы прикрываются звучными призывами о «патриотизме», о некой «национальной церкви» не потому, что они любят Украину, а потому, что ими движет ложь. А ложь лучше всего прячется за какими-то яркими лозунгами. Еще в 3-м веке возникли так называемые «крещальные споры», в которых была доказана безблагодатность церковных таинств раскольников.

Апологет православной веры св. Киприан Карфагенский, искусный богослов того времени, предупреждал: «Надобно остерегаться обмана не только явного и очевидного, но и такого, который прикрыт тонким лукавством и хитростью, как в выдумке врагом нового обмана: самим именем христианина обольщать неосторожных. Он изобрел ереси и расколы, чтобы ниспровергнуть веру, извратить истину, расторгнуть единство». Мы сострадаем нашим братьям и сестрам, ставшим жертвами раскола.

Я призвал паству, духовенство келейно молиться о трагически погибшем младенце Евгении, оказывать дела милосердия в его память. Также обратился ко всем жителям Запорожья, кто еще не определился в выборе конфессии, подумать о последствиях общения с раскольниками, которых не признает ни одна Православная Церковь мира. И случись такое несчастье в Грузии, Греции, Болгарии, Сербии, другой православной державе, никакой священник этих Церквей не смог бы совершать погребение некрещеного младенца.

Владыка, как реагировать верующим УПЦ на нападки на Церковь? Как уберечь свою душу от злобы?

Мы все должны понимать, что живем во время информационных войн. Люди добровольно отдают себя в стихии информационного пространства, не понимая, что становятся его заложниками. Мало того, мы живем во времена поляризованного сознания, базирующегося на политической идеологии, лишенной всякого христианского начала, что разделяет наше общество по политическим взглядам на два непримиримых лагеря.

Такой политический элемент сегодня расколоучители пытаются внести и в церковную среду. Но вспомним, что говорил апостол Павел в послании к Коринфянам, которые разделяли свою веру по симпатиям к тому или другому учителю: «…если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? и не по человеческому ли обычаю поступаете?» (1 Кор. 3,2).

В наше время приверженцы псевдоцерковных структур стремятся подогнать понятия о Боге и Церкви под свои политические взгляды, и вместо спасения души, ищут врагов в лице Церкви, так как Она отвергает такой принцип устройства религиозной жизни, лишая подпитки их политические страсти.

Православные же христиане знают, что Церковь – это Бого-человеческий организм, корабль спасения, ведущий нас всех в Царство Небесное. Это не политический и не социальный институт. Поэтому Она живет не по законам мира, а по законам его Творца – Бога, и по своей природе надмирна и надвременна. А мы не должны погружаться в стихии этого мира, где царствует вражда, неприязнь, осуждение. Наша задача – соблюдать заповеди Божьи, хранить и умножать в себе благодать, дары Святого Духа, получаемые нами в церковном общении, молитвах, таинствах Церкви, оберегать душу от козней диавольских.

Ваша епархия совершает много добрых дел в отношении беженцев с зоны военного конфликта, верующие запорожцы выступили с инициативой и принимали активное участие в восстановлении военного госпиталя, собирали грузы и пожертвования, как для военных, так и мирного населения. Но источники информации обходят вниманием такую деятельность…

[...] Не только наша епархия, но православные всей Украины, всех без исключения епархий принимают непосредственное участие в помощи людям, пострадавшим на востоке Украины, так как сострадание и милосердие является проявлением природы Церкви, поэтому Она во все времена смут, войн, политических расколов является миротворицей, врачевательницей страждущих, защитницей и покровительницей обездоленных и беззащитных. Более того – Украинская Православная Церковь в такое непростое время это единственная объединяющая сила нашего разъединенного политическим противостоянием народа.

Для нашей Матери-Церкви одинаково дороги чада Востока и Запада, Она ежедневно возносит молитвы о мире во всем мире и в Украине, о прекращении вражды и всякой злобы, с любовью относится ко всем народам земли. Для верующего человека по слову апостола нет ни «элина, ни иудея», но «все и во всем Христос». Мы любим свою родину Украину, и наш патриотизм, как говорит в проповедях предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Онуфрий, выражен в исполнении заповедей Божиих, в любви к ближнему, в стремлении к миру. Прежде всего, к миру внутреннему, что является условием для создания мира внешнего.

[...] «А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его…» (Колос. 3, 8-10). Будем же стремиться быть достойными христианского звания.