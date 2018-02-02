Патриарх Кирилл погасил марку, посвященную 100-летию восстановления Патриаршества

Предстоятель РПЦ в четверг, 1 февраля, принял участие в гашении почтовой марки «100 лет восстановлению Патриаршества в России».

Для гашения памятной марки был изготовлен сувенирный штемпель, с изображением силуэта столичного храма Христа Спасителя, памятной надписью и указанием даты и места гашения, сообщает "Фома".

На почтовой марке изображен святой патриарх Тихон на фоне храма Христа Спасителя в Москве. Ее тираж – 160 тысяч экземпляров.

– Если бы не был избран Патриарх, то, наверное, сегодня России в том виде, в каком она существует, не было бы, – сказал на церемонии патриарх Кирилл.

Также он считает важным, что 100-летие восстановления Патриаршества в России «нашло отражение в издании марки». Он выразил надежду, что ее выпуск поможет многим запомнить эту знаменательную дату.

– Это замечательная марка с изображением Патриарха Тихона уже сегодня разойдется по всей стране, попадет во все 42 тысячи почтовых отделений Почты России, в 33 салона «Коллекционер» издательско-торгового центра «Марка». Таким особым образом мы расскажем об этой дате, – сказал, в свою очередь, руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий.

В ходе гашения штемпелем были сделаны оттиски на почтовых марках, после чего Предстоятель Русской Церкви и глава Федерального агенства связи подписали конверты.