В Ионинском монастыре Киева состоится встреча с учеником преподобного Паисия Святогорца

В среду, 7 февраля, в 19:00 в Свято-Троицком храме Ионинского монастыря г. Киева по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия состоится встреча с известным греческим проповедником архимандритом Иринеем (Верикакисом) с острова Крит. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт ОВЦС.

Архимандрит Ириней (Верикакис) — известный церковный писатель, проповедник, ведущий радиопрограмм богословского и просветительского содержания, духовник, ученик преп. Паисия Святогорца. В настоящее время архимандрит Ириней является наместником монастыря Владычицы Ангелов — Гувернету (город Ханья, Крит).

Главная тема встречи — «Жить православной верой в современном мире» — будет посвящена вопросам реализации своей христианской идентичности в условиях современности.

Организаторы мероприятия: Отдел внешних церковных связей и Паломнический Центр Украинской Православной Церкви.

Вход свободный для всех желающих.

Свято-Троицкий Ионинский монастырь находится на территории ботанического сада им. Н. Гришко по общему адресу ул. Тимирязевская, 1.