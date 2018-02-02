В Ионинском монастыре Киева состоится встреча с учеником преподобного Паисия Святогорца

14:44, 02 февраля 2018
Православие
3591 0
Архимандрит Ириней – известный церковный писатель, проповедник, ведущий радиопрограмм / vzcz.church.ua

Архимандрит Ириней (Верикакис) — известный церковный писатель, проповедник, ведущий радиопрограмм богословского и просветительского содержания, духовник, ученик преп. Паисия Святогорца. В настоящее время архимандрит Ириней является наместником монастыря Владычицы Ангелов — Гувернету (город Ханья, Крит).

Главная тема встречи — «Жить православной верой в современном мире» — будет посвящена вопросам реализации своей христианской идентичности в условиях современности.

Организаторы мероприятия: Отдел внешних церковных связей и Паломнический Центр Украинской Православной Церкви.

Вход свободный для всех желающих.

Свято-Троицкий Ионинский монастырь находится на территории ботанического сада им. Н. Гришко по общему адресу  ул. Тимирязевская, 1.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter