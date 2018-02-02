Митрополит Онуфрий и более 200 епископов из разных стран приняли участие в богослужении в день 9-летия интронизации Патриарха Кирилла

13:22, 02 февраля 2018
Православие
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Во время Литургии Святейший Патриарх Кирилл совершил молитву о мире в Украине / news.church.ua

В этот день богослужение совершили более 200 епископов из разных стран.

Во время Литургии Патриарх Кирилл совершил молитву о мире в Украине.

В этот день богослужение совершили более чем 200 епископов / news.church.ua

После завершения богослужения Глава РПЦ призвал системно развивать социальное служение, чтобы епископат и духовенство несли людям свидетельство о современной Церкви, «открытой к людям, открытой к страданиям, открытой к несправедливости, готовой идти туда, где нужна помощь.

«Я радуюсь тому, что удается Блаженнейшему Онуфрию, Предстоятелю Украинской Церкви, и мне, недостойному, делать для того, чтобы обмен пленными продолжался», – в частности отметил Святейший Патриарх Кирилл.

В свою очередь Блаженнейший  Митрополит Онуфрий в своем слове подчеркнул: «Дай Бог, чтобы такая миссия Церкви, миссия миротворчества, а также миссия поддержки слабых и больных, поддержки молодежи, наших семей и многие другие стороны церковной жизни развивались не потому, что Патриарх так говорит, а потому, что Божественный Промысел указывает на этот путь. Это добрые дела, но хорошо организованные, приносящие максимальную отдачу от тех вложений, которые мы способны делать».

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