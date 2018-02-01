Патриарх Кирилл отметил девятую годовщину со дня интронизации: 9 высказываний Московского патриарха

Сегодня РПЦ отмечает 9-ю годовщину со дня интронизации Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Мы пересмотрели проповеди Патриарха Кирилла и остановились на девяти.

1. Помогай ближнему

«Мы можем быть сильными, мы можем быть способными защищать друг друга, мы можем быть способными объединяться для того, чтобы решать важные задачи, материальные и духовные, только тогда, когда мы будем чувствовать друг в друге ближнего своего. А опознать ближнего нельзя, как только через сотворение добрых дел.

И когда мы с настойчивостью просим у Бога «Помоги!», давайте вспомним, помогли ли мы сами кому-нибудь? Если не помогли, нужно остановиться в молитве, потому что такая молитва не достигнет Божиего престола, пойти и сделать доброе дело — либо тем, кого мы ранее отвергли, либо, может быть, тем, кого мы найдем на пути своей жизни. И если, обращаясь к Господу, мы можем сказать: «Господи, помоги мне, ибо и я в меру своих сил, будучи человеком слабым, но по Твоей заповеди живя, помогаю другим людям», — то Господь услышит нашу молитву".

(Из слова после освящения храма Сошествия Святого Духа в поселении Первомайское Троицкого административного округа Москвы, 24 ноября 2013 года)

2. Имей силу, чтобы оградиться от искушений Интернета

«Сегодня каждый, кто публикует свои мысли и слова в Интернете, становится в ряд тех, кто может оказать страшное, разрушительное воздействие на человеческую природу. И особую ответственность несут те, кто имеет авторитет в обществе, кто оказывает огромное влияние на состояние человека. И как много сегодня тех, кто использует свой талант, свой ум, свои знания, свое влияние для того, чтобы растлевать Божий храм!

Неслучайно возникали монастыри и неслучайно люди ограждались высокими оградами. А некоторые уходили в пустыню, чтобы уберечься от внешних влияний. Но сегодня даже в монастыре укрыться невозможно, потому что информационный поток проникает и за монастырские ограды. Поэтому сегодня и монашествующим, и духовенству, и мирянам, и особенно нашей молодежи и нашим детям требуется особая сила.

В Евангелии от Матфея рассказывается, как апостол Петр, видя идущего по водам Христа, захотел пойти так же по водам, захотел преодолеть тяготение земли. И ведь стал и пошел навстречу Господу, потому что Тот сказал ему «иди», и, только убоявшись сильного ветра и волн, стал утопать. Сила веры способна победить всякие искушения и всякое, даже самое мощное, идеологическое воздействие на человека. Сила веры способна сделать его непобедимым».

(Из слова после литургии в Свято-Троицком соборе Соловецкого монастыря, 21 августа 2016 года)

3. Молись сердцем

«Каждый верующий человек молится. И нам трудно измерить свою молитву, трудно понять, насколько она угодна Богу. Но в какие-то моменты жизни —

и, наверное, это переживает большинство верующих людей — происходит нечто и становится ясно, что эта молитва отличается от того, что было ранее. Какие-то особые силы появляются.

И не столько умные слова (кстати, умные наши слова Богу не нужны), сколько голос сердца в этой молитве, и скорбь иногда, и радость. Вот эта сердечная молитва, проистекающая не столько от ума, сколько от сердца человека, которую можно назвать состоянием души, и является той самой молитвой, которая замыкает связь между нами и Богом. Господь слышит эту молитву».

(Из проповеди в четверг первой седмицы Великого поста, 26 февраля 2015 года)

4. Храни культуру и вечные ценности

"Честь, жертвенность, правда, ответственность, справедливость, свобода как Божий дар. Все это хранилось веками в нашем национальном культурном коде. Именно эти ценности — их можно перечислять и дальше — это живое ядро, сердце отечественной культуры в противоположность суррогатам. А если нет этих ценностей, то, какие бы явления ни относили к культуре, какие бы эпитеты к этим явлениям ни прилагались — «современное», «модернистское», «постмодернистское» — это не культура. Культура, утратившая базисные ценности, перестает быть культурой, становится антикультурой.

Никакой живой организм не может долго питаться синтетической продукцией — рано или поздно он заболевает. Так и общество, как живой организм, не может питаться псевдокультурой и глянцем — копеечными бульварными детективами вместо литературы, «звездными» шоу вместо настоящей музыки. Такая синтетическая «культура» тоже несет в себе некие «ценности» — псевдоценности потребительского «рая», любви к роскоши, легкомыслия, безответственности".

(Из выступления на расширенном заседании Патриаршего совета по культуре, 22 февраля 2012 года)

5. Омывай свои грехи прощением другим

«Святой Иоанн Златоуст говорит: если кто-то тебе много должен или слишком тебя обидел, поспеши его простить, потому что чем больше простишь, тем больше тебе будет прощено. Оказывается, прощение — это некий механизм очищения нас от грехов: чем больше прощаем, тем больше прощается нам. И вся наша круговерть, все наше повседневное беспамятство, все наши большие и малые грехи, — все это омывается и стирается из книги жизни и не будет представлено на суд, если мы прощаем.

А что означает прощение с социо­ло­гической точки зрения? Ведь большинство проблем, существующих в обществе, проистекают от злобы, от зависти, от непрощения, от желания добить противника до конца. Но действительно ли противник такой плохой? Можем ли мы вообще судить о том, что внутри души человеческой? Если же мы прощаем, мы снимаем всю проблематику конфликта».

(Из слова после литургии на Соборной площади подмосковного Николо-Пешношского монастыря, 24 августа 2014 года)

6. Не стремись к комфорту – заставляй душу трудиться

"Есть такое понятие «relax and enjoy» — отдыхай и получай удовольствие. По-русски это иногда иначе звучит: «не напрягайся», «смотри проще на вещи» или «что, тебе больше всех надо? — отдыхай». Для достижения этого состояния расслабленности употребляются огромные усилия, ведь для этого же нужны деньги. И когда деньги появляются, на что их тратить? На достижение самых главных для человека целей. Если его главная цель — комфорт, он и будет тратить на это свои деньги.

Как все это входит в невероятное противоречие с христианским посланием: кто не берет креста своего и не идет за Мной, Меня не достоин (см. Мф 10:38). А как же «не напрягайся»? Забудь о христианстве! А что такое крест? Это что, инструмент отягощения человеческой жизни, это что, орудие мучения? Вовсе нет. Господь не принес нам орудие мучения, Он взошел на орудие мучения, чтобы нам дать свободу и призвать нас к иной жизни, оторвать нас от этой бренной земли и поднять к небу…

Но для того, чтобы взойти на вершину, нужна сила. И вы знаете, наверное, по фильмам, по книгам, сколько труда нужно альпинисту, чтобы вскарабкаться на вершину. А что происходит с человеком, который карабкается в гору? Он напрягает свои силы, он совершает подвиг над самим собой, а иногда и подвиг спасения своего ближнего. Вот так и крестоношение: без подвига не может быть совершенства, без крестоношения не может быть совершенства.

Отбрасывайте всякую пропаганду, когда она говорит, что relax and enjoy — путь к совершенству. Это — путь к деградации, и не просто личности — человеческой цивилизации".

(Из выступления на открытии Международного съезда православной молодежи в Москве, 18 ноября 2014 года)

7. Имея выбор – выбирай добро, имея свободу – освободись от греха

"Сама по себе свобода — великий Божий дар, сама по себе свобода — это возможность выбирать. Бог нас не запрограммировал на добро — кстати, это часто разрушает веру у людей, которые говорят: «Почему же Бог не наказывает грешников? Где же Бог, когда такое творится — войны, преступления?..»

Бог не запрограммировал нас на добро, подобно тому, как мы заводим будильник на определенный час. Он бы мог это сделать, Он бы мог создать удивительное сообщество счастливых и святых людей. Но тогда эти люди были бы святыми и счастливыми не по свободному выбору, а по вложенной в них программе. В них не было бы образа Божия, они были бы созданы иначе.

А Бог пожелал создать нас по Своему образу, вложить в нас дыхание Своей жизни. Это привело к тому, что человек имеет возможность выбирать. А дальше вопрос о том, что означает ложный выбор. Это выбор в пользу зла, выбор в пользу смерти, выбор в пользу разрушения, выбор в пользу насилия. Что означает такой выбор с аксиологической точки зрения? Мы можем приравнять этот выбор к выбору в пользу добра, но, приравняв, мы утратим различия между добром и злом.

Слава Богу, человечество еще сохраняет эту способность отличать добро от зла, и потому всякий выбор в пользу зла является злом и не может быть оправдан. Поэтому свобода, как говорит слово Божие, есть в первую очередь свобода от греха, свобода от зла. Если мы делаем выбор в пользу добра, тогда свобода реализуется в соответствии с Божиим замыслом. Тогда и созидается личность, тогда и созидаются добрые общественные отношения, тогда Бог присутствует в истории".

(Из выступления в Ереванском государственном университете, 18 марта 2010 года)

8. Деньги должны быть благом, но не идолом, который связывает человека

"Наверное, каждый знает, чему сегодня люди отдают свое сердце, что они больше всего любят: это деньги, это блага, это максимальное потребление благ. Человеческое счастье, как его представляют реклама, некоторые фильмы, массовая культура, и связано, в первую очередь, с потреблением материальных благ, с физическими наслаждениями, — этими параметрами и ограничивается сегодня предмет любви огромного количества людей. Но тот, кто привязан к материальным благам, не может верить в Бога. По словам Ефрема Сирина, вера в Бога исчезает там, где притяжение к материальным благам связывает человека.

Если кто-то поймет мои слова так, будто Церковь проповедует полное пренебрежение к материальным благам, то это будет неправильно. Отталкиваясь от замечательного выражения преподобного Ефрема Сирина, я скажу, что центральным и самым важным в его изречении является слово «связывает». Когда материальные блага, стремление к тому, чтобы больше тратить и больше потреблять, больше зарабатывать, чтобы снова тратить, направляют все мысли и все дела человека, то он оказывается связан притяжением к материальным благам. Они, и ничего более, оказываются в центре жизни, а потому и становятся богом, а лучше сказать, идолом.

Поэтому, когда вы смотрите всю эту рекламу, телевизионные передачи и фильмы, где культ наслаждения, потребления, безудержного веселья предлагается как некий идеал жизни, вспомните о словах преподобного Ефрема Сирина. Нельзя, чтобы все это связывало человека. Мы, конечно, живем в этом мире, мы соприкасаемся со всем, о чем только что было сказано. Если у человека появляются материальные средства, и он желает приобрести жилище, автотранспорт, как-то себя обеспечить, то это естественное желание и потребность человека. Но если все это связывает наше сознание, направляет нашу волю, формирует наши убеждения, то это и есть начало идолопоклонства".

(Из Слова в московском храме Торжества Православия в Алтуфьеве 24 декабря 2017 года)

9. Никогда не теряй веры

"Сила Божественной благодати не действует по принуждению или вопреки нашей воле, ибо Бог создал нас со свободной волей. Но когда мы просим Господа помочь нам, мы ведь по сути просим Его ограничить нашу свободу, воздействуя на логику бытия, на логику человеческих отношений таким образом, чтобы нам выйти из скорбей, болезней, конфликтов, разногласий. Тогда силой Божественной благодати исправляются человеческие пути; от нас лишь требуется непоколебимая вера в Господа.

Какой бы поток противных мнений на нас ни обрушивался, — а он обрушивается на род человеческий в течение всей истории, — какие бы силы ни действовали для того, чтобы оторвать нас от веры, мы должны помнить, что наша сила, сила каждого человека — в вере. Потому что через веру и через молитву мы привлекаем к себе Божественную благодать, Божественную энергию, которая восполняет наши недостатки и дает нам, в том числе, силы преодолевать скорбные обстоятельства нашей жизни".

(Из проповеди в праздник Крещения Господня в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове 19 января 2018 года)