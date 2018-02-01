Австрийский телеканал снял сюжет о жизни УПЦ в условиях войны
16:53, 01 февраля 2018Православие
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Скрин с видео
Как в условиях вооруженного конфликта живут верующие на востоке Украины и с какими трудностями столкнулись священнослужители разных конфессий. Видеоматериал об этом подготовил журналист австрийского телеканала ORF Кристиан Вехшютц, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Съемки проходили и на территории Северодонецкой епархии УПЦ, которая оказалась по обе линии конфликта.
Автор сюжета рассказал о том, как военное противостояние пуничтожило режнее религиозное разнообразие в регионе. А также, как священнослужители несут свою миссию в таких условиях. Коснулся журналист и церковного конфликта в Украине, обозначив его причины, вместе с тем – и предпочтения людей.
Видео доступно для просмотра здесь.
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