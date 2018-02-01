Австрийский телеканал снял сюжет о жизни УПЦ в условиях войны

16:53, 01 февраля 2018
Православие
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Скрин с видео

Съемки проходили и на территории Северодонецкой епархии УПЦ, которая оказалась по обе линии конфликта.

Автор сюжета рассказал о том, как военное противостояние пуничтожило режнее религиозное разнообразие в регионе. А также, как священнослужители несут свою миссию в таких условиях. Коснулся журналист и церковного конфликта в Украине, обозначив его причины, вместе с тем – и предпочтения людей.

Видео доступно для просмотра здесь.

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