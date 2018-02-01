Австрийский телеканал снял сюжет о жизни УПЦ в условиях войны

Как в условиях вооруженного конфликта живут верующие на востоке Украины и с какими трудностями столкнулись священнослужители разных конфессий. Видеоматериал об этом подготовил журналист австрийского телеканала ORF Кристиан Вехшютц, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Съемки проходили и на территории Северодонецкой епархии УПЦ, которая оказалась по обе линии конфликта.

Автор сюжета рассказал о том, как военное противостояние пуничтожило режнее религиозное разнообразие в регионе. А также, как священнослужители несут свою миссию в таких условиях. Коснулся журналист и церковного конфликта в Украине, обозначив его причины, вместе с тем – и предпочтения людей.

Видео доступно для просмотра здесь.