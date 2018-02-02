В Минске обсудили взаимодействие Православной Церкви и Вооруженных сил Республики Беларусь

01:02, 02 февраля 2018
Православие
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Центральный Дом офицеров в Минске / wikimapia.org

Возглавил мероприятие Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел.

Участники круглого стола отметили, что взаимодействие силовых структур Республики Беларусь с Белорусской Православной Церковью благотворно влияет на морально-нравственный климат в воинских коллективах, а также способствует добросовестному исполнению военнослужащими воинской службы.

Участники круглого стола выступили с тематическими докладами.

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