В Минске обсудили взаимодействие Православной Церкви и Вооруженных сил Республики Беларусь

В Минске в Центральном доме офицеров 30 января состоялся круглый стол «Белорусская Православная Церковь – Вооруженные силы и другие воинские формирования Республики Беларусь: актуальные вопросы взаимодействия». Об этом сообщает patriarchia.ru.

Возглавил мероприятие Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел.

Участники круглого стола отметили, что взаимодействие силовых структур Республики Беларусь с Белорусской Православной Церковью благотворно влияет на морально-нравственный климат в воинских коллективах, а также способствует добросовестному исполнению военнослужащими воинской службы.

Участники круглого стола выступили с тематическими докладами.