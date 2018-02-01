Духовенство Боярского благочиния призвало власти не допустить повторения провокаций против УПЦ

14:44, 01 февраля 2018
Православие
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/ news.church.ua

На встрече духовенство призвало власти не допустить повторения провокаций против УПЦ, передает Центр информации УПЦ.

Во время встречи обсуждался вопрос попыток некоторых политических сил посеять религиозный раскол в Киево-Святошинском районе. Городской голова был поставлен в известность о провокации, которая проходила под стенами Свято-Покровского храма города Боярка 21 января силами "Национального корпуса". Намечены планы действий в случае дальнейших попыток провокаций на территории города.

«После воскресного богослужения, когда большинство прихожан уже разошлись, на территории храма появились люди с флагами “Национальный корпус”, которые были организованы гражданином Бердниковим Игорем. Некоторые из них были в балаклавах, на ступеньках храма представители национального корпуса и нанятые люди провоцировали конфликт, оскорбляя прихожан и священнослужителей храма, унижали честь и достоинство, угрожали расправой и уничтожением храма. Наибольшее возмущение вызывает тот факт, что одним из участников данной провокации был государственный служащий, занимающий государственный пост в Боярском городском Совете, а именно директор Боярского коммунального хозяйства – Ващенко Константин.

После провокационных действий, записав все на видеокамеру провокаторы разошлись и стали распространять видео и призывы к беспорядкам и религиозному противостоянию в социальных сетях. Такие противозаконные и провокационные акции усиливают напряженность общества в городе и районе, несут раздор и нестабильность», - рассказали представители Боярского благочиния УПЦ.

От имени многотысячной паствы Боярского благочиния было передано официальное письмо от городского головы, а также глав государственной администрации, районного Совета и начальника национальной полиции в Киевской области.

В официальном письме священники Украинской Православной Церкви Боярского благочиния, что охватывает город Боярка и село Юровка, Вита Почтовая, Тарасовка, Забирье и Малютянка, от имени многотысячной паствы обратились к руководителям властных органов по поводу инцидента который произошел 21 января под стенами Свято-Покровского храма города Боярка.

Духовенство отметило, что подобные противозаконные и провокационные акции усиливают напряженность общества в городе и районе, несут раздор и нестабильность и призвал представителей власти и полиции сделать все для того, чтобы сохранить мир и стабильность в Киево-Святошинском районе.

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