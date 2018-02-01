Духовенство Боярского благочиния призвало власти не допустить повторения провокаций против УПЦ

В Свято-Михайловском храме города Боярка 31 января состоялась встреча духовенства Боярского благочиния Киевской епархии Украинской Православной Церкви с Боярским городским головой Александром Зарубиным.

На встрече духовенство призвало власти не допустить повторения провокаций против УПЦ, передает Центр информации УПЦ.

Во время встречи обсуждался вопрос попыток некоторых политических сил посеять религиозный раскол в Киево-Святошинском районе. Городской голова был поставлен в известность о провокации, которая проходила под стенами Свято-Покровского храма города Боярка 21 января силами "Национального корпуса". Намечены планы действий в случае дальнейших попыток провокаций на территории города.

«После воскресного богослужения, когда большинство прихожан уже разошлись, на территории храма появились люди с флагами “Национальный корпус”, которые были организованы гражданином Бердниковим Игорем. Некоторые из них были в балаклавах, на ступеньках храма представители национального корпуса и нанятые люди провоцировали конфликт, оскорбляя прихожан и священнослужителей храма, унижали честь и достоинство, угрожали расправой и уничтожением храма. Наибольшее возмущение вызывает тот факт, что одним из участников данной провокации был государственный служащий, занимающий государственный пост в Боярском городском Совете, а именно директор Боярского коммунального хозяйства – Ващенко Константин.

После провокационных действий, записав все на видеокамеру провокаторы разошлись и стали распространять видео и призывы к беспорядкам и религиозному противостоянию в социальных сетях. Такие противозаконные и провокационные акции усиливают напряженность общества в городе и районе, несут раздор и нестабильность», - рассказали представители Боярского благочиния УПЦ.

От имени многотысячной паствы Боярского благочиния было передано официальное письмо от городского головы, а также глав государственной администрации, районного Совета и начальника национальной полиции в Киевской области.

В официальном письме священники Украинской Православной Церкви Боярского благочиния, что охватывает город Боярка и село Юровка, Вита Почтовая, Тарасовка, Забирье и Малютянка, от имени многотысячной паствы обратились к руководителям властных органов по поводу инцидента который произошел 21 января под стенами Свято-Покровского храма города Боярка.

Духовенство отметило, что подобные противозаконные и провокационные акции усиливают напряженность общества в городе и районе, несут раздор и нестабильность и призвал представителей власти и полиции сделать все для того, чтобы сохранить мир и стабильность в Киево-Святошинском районе.