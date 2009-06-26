Газете «Известия в Украине» поправили ауру
Освящено помещение редакции
Вчера состоялось торжественное освящение редакции газеты «Известия в Украине», сообщили УНИАН в пресс-офисе Украинской Православной Церкви.
Обряд провел пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ протоиерей Георгий КОВАЛЕНКО.
«Как Вам наша аура», - поинтересовались у отца Георгия журналисты.
«Хорошая, но сейчас улучшим. А если что не так — исправим», - ответил протоиерей.
Священник окропил святой водой помещения редакции и подарил коллективу Закон Божий и икону святителя Спиридона Тримифунтского. Всем сотрудникам издания были вручены иконы Серафима Саровского.
В свою очередь, коллектив «Известий в Украине» предложил отцу Георгию выбрать любой из экспонатов эксклюзивной фотовыставки о Непале. Протоиерей выбрал для своего кабинета картину, на которой первый луч солнца показывается из-за вершины мира – Эвереста.